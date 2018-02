Max Biaggi | “Ecco perché ho lasciato Bianca Atzei” La confessione | dopo le lacrime della

Max Biaggi è fidanzato? La nuova compagna rompe il silenzio : Dopo la fine della relazione tra Max Biaggi e Bianca Atzei sui due hanno iniziato a circolare una serie di voci su presunti flirt.Al pilota, infatti, prima, era stata affibbiata una modella americana, poi, un ritorno di fiamma con Eleonora Pedron e, ora, è la volta dell'attrice romana Michelle Carpente. Ad avvalorare questa ultima ipotesi sono state alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna qualche giorno fa. I due, infatti, sono ...

Max Biaggi - il nuovo amore è Michelle Carpente? : Attrice e conduttrice, 29 anni, mamma di un bambino di tre anni. Michelle Carpente, romana, sarebbe il «nuovo amore» di Max Biaggi. I due sono stati immortalati per le strade di Roma, e tanto è bastato a far partire le voci. Per l’ex campione di MotoGp si tratterebbe di un nuovo inizio, dopo la fine – a sorpresa – della relazione con Bianca Atzei. Michelle, però, preferisce andare piano. «È un bel ragazzo, una persona stupenda… ...

Michelle Carpente parla del presunto flirt con Max Biaggi e di Bianca Atzei : Dopo che gli scatti che ritraevano Max Biaggi e Michelle Carpente hanno fatto il giro del web, l’attrice parla a Diva e Donna del suo legame con l’ex motociclista. Al momento, dice lei, non si può parlare di storia d’amore, e tra di loro ci sarebbe solo un’amicizia, anche se dichiara: “E’ un bel ragazzo, una persona stupenda… simpaticissimo! Tra noi ci sono stima e affetto”. Michelle e Max si sarebbero ...

“Bianca… preparati!”. Isola dei Famosi - qualcosa bolle in pentola per la Atzei. Mara Venier ne sta organizzando delle belle - dicono i “soliti” addetti ai lavori. E spunta quello strano particolare su Max Biaggi. Massima allerta! : Qui c’è puzza di sorpresona… Eh sì, perché Mara Venier, opinionista dell’Isola dei Famosi, è stata “beccata” a cena assieme a Max Biaggi, ex di Bianca Atzei, naufraga in Honduras. Una serata che sa poco di casuale, come svela Alberto Dandolo per Oggi”: “Mara Venier, 67, e Max Biaggi, 46, amici di vecchia data, si sono incontrati qualche giorno fa a Milano. I due hanno pranzato insieme trattenendosi a parlare per molte ore. Un mistero ...

BIANCA ATZEI/ Pronta a svoltare pagina dopo l'addio di Max Biaggi? (Isola dei famosi 2018) : La cantante BIANCA ATZEI dopo il pianto in diretta per Max Biaggi, si schiera al fianco di Alessia Mancini enfatizzandone le qualità ed il lavoro fatto per il bene del gruppo.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Max Biaggi dimentica l’Atzei con Michelle Carpente : Mentre Bianca Atzei è naufragata sull’Isola dei famosi e ancora piange per lui, Max Biaggi sembra avere trovato un nuovo amore. Secondo “Diva e donna” infatti il pilota sarebbe molto vicino a una giovane attrice di nome Michelle Carpente, di 29 anni. Secondo i beninformati il loro sarebbe stato un colpo di fulmine e la coppia è stata sorpresa mentre esce dallo stesso palazzo.

