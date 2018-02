Mangiare | bere e dormire nella Capitale della Cultura 2020

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Alla fine, Parma l’ha spuntata. Sarà la città emiliana – quella del Correggio e di Parmigianino, di Bodoni, di Toscanini e di Verdi – a indossare i panni diItaliananel. Per non perdersi neanche un attimo e sfruttare al meglio le iniziative e gli spunti offerti durante l’anno, un possibile itinerario all’insegna deldeve includere eccellenze come l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) dei fratelli Luciano e Massimo Spigaroli – che si prepara a inaugurare il Museo del Culatello e del Masalèn – la Cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro (PR) – famosa per vini rivoluzionari e ormai lanciata sulla via del biologico esostenibilità – e le strutture INC Hotels Group, da sempre impegnate a promuovere la scoperta delle eccellenze del territorio emiliano con pacchetti speciali e prezzi scontati. Perché una ...