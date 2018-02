M5s rimborsopoli leu Grasso apre governo Di Maio 

agi

(Di venerdì 16 febbraio 2018) È ancora caos nel Movimento 5 Stelle dopo la vicenda dei mancati rimborsi e gli ultimi addii: dopo David Borrelli, tra i fondatori di Rousseau e ai vertici dei pentastellati in Europa, ieri ha lasciato anche un'altra eurodeputata, Giulia Moi. Scoppia poi un secondo caso massoneria: secondo Il Foglio ci sarebbe un altro massone tra i candidati del M5s, dopo la vicenda di Catello Vitiello in Campania. Nome, cognome e data di nascita, stando a quanto risulta al quotidiano, "corrispondono con quelli registrati negli elenchi del Grande Oriente d'Italia: Piero Landi, 7 aprile 1972, candidato del partito cofondato da Grillo e Casaleggio nel collegio uninominale della Camera a Lucca e originario della Garfagnana, iscritto alla loggia Francesco Burlamacchi, 'in sonno' dallo scorso 5 febbraio". E comunque Landi ...