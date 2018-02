M5S - Buccarella : «3mila euro non mi bastavano per vivere sereno. Basta con l?ipocrisia - impossibile rinunciare a quei soldi» : Ecco la lettera inviata al Nuovo Quotidiano di Puglia dal senatore M5S, Maurizo Buccarella. Innanzitutto voglio scusarmi con gli attivisti, i colleghi portavoce e candidati del M5S per la...

M5S - Buccarella : Tremila euro al mese non bastavano per fare il parlamentare : I soldi non gli bastavano per fare il parlamentare. Il senatore uscente M5S Maurizio Buccarella in una lettera al Nuovo Quotidiano di Puglia prova così a spiegare le sue ragioni in merito allo scandalo di Rimborsopoli. "A fronte dell’impegno che ho profuso nell’attività parlamentare ed ai sacrifici che imponevo a me, alla mia famiglia, al mio lavoro per sette giorni alla settimana, i poco più di 3mila euro mensili ...

M5S : Buccarella - ho fatto una ca… - rischiavo di chiudere studio legale : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Tutto questo mi è successo perché stando in Parlamento mi sono reso conto che l’impegno da eletto mi assorbiva quasi sette giorni su sette. Non rimaneva tempo né possibilità di poter seguire la mia attività professionale. Io sono un piccolo avvocato, non sto in un grande studio con altri soci. E non ho mai avuto appoggi politici o incarichi in società o di altro tipo”. Così il senatore uscente ...

Buccarella - M5S : "Ho fatto una ca... Ma stavo perdendo il lavoro" : "Tutto questo mi è successo perché stando in Parlamento mi sono reso conto che l'impegno da eletto mi assorbiva quasi sette giorni su sette. Non rimaneva tempo né possibilità di poter seguire la mia attività professionale. Io sono un piccolo avvocato, non sto in un grande studio con altri soci. E non ho mai avuto appoggi politici o incarichi in società o di altro tipo". Il senatore uscente M5S Maurizio ...

Rimborsi M5S - Buccarella si autosospende : 22.54 "Mi considero autosospeso dal M5S per tutelare anche la mia serenità personale e familiare". Lo annuncia il senatore Buccarella sulla sua bacheca, dove spiega: "Ho appena inviato all'assistenza di Tirendiconto i bonifici esitati degli ultimi tre mesi del 2017 (tot.12.292,75 euro), finora pubblicati sul sito in forma di mero ordine di disposizione. Relativamente agli ultimi due mesi di novembre e dicembre avevo fatto una leggerezza, però: ...

Falsi rimborsi M5S - i bonifici fatti e annullati : ammanco di oltre un milione. Il senatore Buccarella ammette : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»