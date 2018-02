Lucaselli | FdI | | L' Italia ha bisogno di cambiare passo

Lucaselli - FdI - : "Italia paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo" : 'L'Italia è un paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo'. Lo ha detto, intervistata dall'AdnKronos, l'imprenditrice Ylenia Lucaselli , candidata alla Camera per Fratelli d'Italia in Emilia ...

