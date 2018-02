LIVE Sci alpino - superG Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Mayer comanda. Disastro Italia : Paris settimo - Innerhofer crolla nel finale e Fill esce : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Operazione riscatto per l’Italjet. Il quarto posto in discesa libera di Dominik Paris ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra maschile delle velocità, ma le Olimpiadi Invernali di PyeongChang offrono immediatamente una seconda chance agli azzurri. Non c’è spazio per rimuginare su un’occasione persa e immediatamente la testa deve tornare ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : Michela Moioli contro tutte - Delusione Fill : è subito fuori in SuperG : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

LIVE Snowboardcross femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Michela Moioli seconda dietro Samkova nelle qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo Snowboardcross femminile. Una delle più importanti chance di medaglia di giornata e per tutta l’Olimpiade in casa Italia: scende in pista infatti una delle stelle della squadra azzurra, Michela Moioli. Sette podi consecutivi conditi da quattro vittorie in Coppa del Mondo: la nativa di Alzano Lombardo è leader nel massimo circuito ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Italia-Danimarca 3-4 dopo il sesto End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 5000 metri femminili la ceca Martina Sablikova sfida le olandesi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 5000 metri femminili dello Speed skating. Favorite sul Gangneung Oval la ceca Martina Sablikova, campionessa in carica, e le olandesi Esmee Visser e Annouk Van der Weijden. Possibili outsider saranno la tedesca Claudia Pechstein e la canadese Ivanie Blondin. Oggi non vi saranno italiane in gara. Si comincia alle 12.00 ora italiana. OASport vi propone la DIRETTA ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang/ Risultati LIVE - medagliere - programma e italiani (oggi 16 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 15 febbraio sette finali per il medagliere: speranze con Moioli e sci alpino(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : short program maschile. Matteo Rizzo per continuare a stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello short program maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero molto spettatore, i grandi favoriti della specialità sono pronti a sfidarsi a suon di grandi numeri con l’obiettivo di muovere i primi passi verso le medaglie che verranno assegnate domani al termine del programma libero. Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Nathan Chen, Jin ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida incerta nella 15 km maschile. Dario Cologna può fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km a tecnica libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il titolo più atteso dai puristi di questa specialità, l’unica gara con partenza a intervalli del programma olimpico Non c’è il dominatore della sprint, Johannes Hoesfjot Klaebo, che si prepara ad una seconda parte di programma molto intenso, mentre c’è il grande deluso ...

