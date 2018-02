LIVE Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Italia-Danimarca | vero esame di

oasport

: LIVE Curling Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Italia-Usa 10-9 successo in volata degli azzurri! - #Curling… - zazoomnews : LIVE Curling Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Italia-Usa 10-9 successo in volata degli azzurri! - #Curling… - zazoomnews : LIVE Curling Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Italia-Usa 9-9 azzurri rimontati. Tutto al decimo end -… - zazoomblog : LIVE Curling Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Italia-Usa 10-9 successo in volata degli azzurri! - #Curling… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la quarta giornata del torneo dimaschile alleInvernali di. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli scandinavi, ultimi della classe, per volare sempre più in alto e davmettere un altro piccolo mattoncino sulle speranze di poter lottare per le medaglie. OASport vi propone ladi, match valido per la quarta giornata del torneo dimaschile alleInvernali di: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, per non perdersi davnulla. Si inizia alle ore 01.05. Buon ...