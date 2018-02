LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Danimarca - vero esame di maturità per gli azzurri : Italia-Danimarca 0-2 dopo il primo End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca - vero esame di maturità per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! L’Italia vince nel curling. Ora il biathlon : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Usa 10-9 - successo in volata degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Usa 9-9 - azzurri rimontati. Tutto al decimo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Curling da sogno! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia affronta gli Stati Uniti. Sfida che vale molto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per Sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 7-4 - memorabile trionfo degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 5-4 dopo il nono end - gli azzurri si giocano tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 5-2 dopo l’ottavo end - gladiatori azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 4-1 dopo il sesto end - azzurri celestiali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 3-1 dopo il quinto end - gli azzurri ci credono! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 14 febbraio : l’Italia sfida la Svizzera nel curling. Ottavi Nagler-Malleier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di mercoledì 14 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i trionfi di ieri firmato Arianna Fontana (oro nei 500 metri dello short track) e Federico Pellegrino (argento nella sprint di sci di fondo) altra giornata in cui ci si augura che il Bel Paese possa rimpinguare il proprio bottino. Saranno 26 gli azzurri impegnati. Occhi puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nell’individuale ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Italia-Svizzera 2-0 dopo il secondo end - azzurri strepitosi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi mercoledì 14 febbraio inizia la competizione riservata agli uomini e l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri tornano a partecipare a una rassegna a cinque cerchi dopo 12 anni da Torino 2006 quando nel nostro Paese scoppiò la Curling mania. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista e proverà a ...