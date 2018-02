L' Italia piega la Germania

Diretta/ Italia Thunder-France Fighting Roster (risultato live 1-2) streaming video e tv : Natalizi piega Dehez : Diretta Italia Thunder France Fighting Roster: info streaming video e tv. Si accende a Roma il terzo turno della World Series of Boxing: sul ring anche Mangiacapre.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 19:02:00 GMT)

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 0-1 : Carla Suarez Navarro piega in due set Jasmine Paolini. Poco da fare per la giovane azzurra : Nel primo match del primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, sulla terra rossa indoor del PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti tra Italia e Spagna, Poco da fare per la giovane Jasmine Paolini (n.158 del mondo) superata dalla ben più quotata Carla Suarez Navarro (n.29 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match ben gestito dall’iberica, superiore dal punto di vista del palleggio ...

Ema : Maullu (Fi) - Italia presa in giro - governo chieda spiegazioni : Milano, 10 feb. (AdnKronos) – ‘Il dossier Ema non passerà alla storia per la sua esclusività, ma per la sua evidente e sconcertante assurdità. Il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la decisione di assegnare l’agenzia ad Amsterdam, secondo il Corriere della Sera, sarà sottoposto a un giudice olandese, che avrà ovviamente ogni potere decisionale. è una sorta di beffa finale, ed è davvero amarissima”. Lo afferma ...

Coppa Italia - polemica orari : la spiegazione della Lega. : polemica sugli orari delle semifinali di Tim Cup, ora definitivamente fissate mercoledì 28 febbraio. Una rivolta social-popolare dovuta soprattutto al fatto che Juventus-Atalanta vedrà il suo calcio d'...

Industria 4.0 - la crescita 'cinese' dell'Italia spiegata in sei numeri : Il piano Industria 4.0 del governo entra nella seconda fase. Pronti investimenti per 9,8 miliardi. Ora il focus sarà sulle competenze e sul lavoro

Sugita piega Seppi in 5 set : Giappone-Italia 1-1 : Yuichi Sugita ha battuto Andreas Seppi nel secondo singolare della Coppa Davis valida per il primo turno del World Group 2018. L'incontro è terminato 4-6, 6-2,6-4, 4-6, 7-6/1 ed il Giappone si è ...

ITALO SCREPANTI ELIMINATO/ Video - "la quercia si può spezzare ma non si piega" (Masterchef Italia 7) : Masterchef Italia 7, ITALO SCREPANTI ELIMINATO. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il Video.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 08:27:00 GMT)

Franceschi - azionista del Fatto - ci spiega perché si candida con Forza Italia : ...i nostri lettori " scriveva ieri il giornale diretto da Marco Travaglio " sulla assoluta incompatibilità con la nostra società editoriale per chiunque ricopra incarichi in qualunque Forza politica. ...

Salvini domani a Cagliari : "Tornerò nella splendida Sardegna per spiegare il nostro progetto di governo per l'Italia" : In attesa, il leader della Lega pubblica il video dove un ragazzo pretende di salire sul pullman della linea Sarroch-Cagliari senza biglietto Di: Redazione Sardegna Live Tre gli appuntamenti a ...

«Dolori da ufficio» : ne soffrono 8 impiegati Italiani su dieci : Otto persone su 10 hanno sofferto, negli ultimi tre anni, di disturbi legati al modo in cui lavora. Tra i dolori che maggiormente si percepiscono in ufficio ci sono il mal di schiena e il mal di...

Giro d’Italia 2018 - polemica sulle 4 wild card. Il no a Damiano Cunego - spiegate le scelte per la Corsa Rosa : Come ogni anno la scelta della 4 wild card per il Giro d’Italia ha fatto discutere. Ieri RCS Sport, società organizzatrice dell’evento, ha reso note le 4 squadre invitate alla Corsa Rosa che si aggiungeranno alle 18 formazioni World Tour. Spicca ovviamente l’assenza della Nippo Vini Fantini di Damiano Cunego che aveva invocato di poter partecipare al Giro d’Italia per l’ultima volta in carriera visto che si ritirerà ...

DIARIO ARGENTINA/ La pizza che spiega la falsa cucina Italiana : ARTURO ILLIA prende spunto da un articolo di Paolo Annoni pubblicato su queste pagine per parlare della cucina italiana rivisitata nel mondo.

Bill Emmott si ricrede e scrive "Why Silvio Berlusconi is fit to save Italy". E spiega : "Era "Unfit" ma oggi può salvare l'Italia dai 5 Stelle" : "Berlusconi unfit to lead Italy". Nel 2001 Bill Emmott con la copertina del suo Economist, allora da lui diretto, fece infuriare Berlusconi. oggi il giornalista torna sul Cavaliere in un editoriale sul sito Project Syndicate ma con un'idea diversa: "Berlusconi potrebbe finire per essere il salvatore politico dell'Italia? Non escludetelo".Bill Emmott ne è convinto: "Per quanto sia scioccante", una sua vittoria andrebbe considerata un ...

Il maltempo piega l'Italia : Vento, neve e pioggia. Tanta pioggia. La tempesta invernale si è abbattuta sull'Italia, stretta ormai da qualche giorno nella morsa del maltempo. Secondo gli esperti di 'ilMeteo.it', la tempesta del ...