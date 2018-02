L’isola dei cani è l’ennesimo film irresistibile di Wes Anderson

Paola Di Benedetto pensa a Francesco Monte sulL’isola dei Famosi : la decisione di Madre Natura : Paola Di Benedetto ancora interessata a Francesco Monte sull’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte all’Isola dei Famosi. La naufraga ha esplicitamente dichiarato di voler riprendere la sua conoscenza con l’ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante si mostri titubante riguardo i suoi sentimenti, Paola rivela di pensare ancora a Monte. Ricordiamo […] L'articolo Paola Di Benedetto pensa a Francesco ...

“Non posso contraddire…”. Droga alL’isola dei Famosi - la confessione di Nadia Rinaldi. Eliminata dal reality - mentre il “canna-gate” è ancora argomento bollente - l’attrice si sbilancia e vuota il sacco. Quel che ha fatto sapere su Francesco Monte lascia il pubblico sbigottito… : Ma Francesco Monte l’ha fumata o no questa marjuana all’Isola dei Famosi? Ormai è una di Quelle domande che, già lo sappiamo, non troveranno mai risposta. Dal giorno dell’accusa di Eva Henger, l’ex tronista si è sempre dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non aver fumato nulla se non delle sigarette di tabacco. Ma la Henger non molla e continua ad attaccarlo. Nel frattempo lui, stanco di essere trattato come un Drogato e come un ...

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc alL’isola dei Famosi. La brutta rivelazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...

“Insieme stanno proprio bene”. Bomba gay alL’isola dei famosi. Tra i due naufraghi è nata una certa intesa e agli altri concorrenti la cosa non è sfuggita. È nato un idillio : “Ho voglia di averlo vicino tutta l’avventura” : L’attenzione dei telespettatori in queste settimane di Isola dei Famosi è andata tutta sull’affaire droga che ha coinvolto Francesco Monte contro Eva Henger. Ma in Honduras si consumano anche altre vicende. Le liti tra i naufraghi sono all’ordine del giorno, ma tra un nubifragio e una giornata di sole nascono anche nuove amicizie. A tre settimane dall’inizio del reality, cominciano a delinearsi le prime simpatie ...

L’isola dei Famosi : Filippo Nardi provoca Bianca Atzei : Filippo Nardi e Bianca Atzei: nuovo avvicinamento all’Isola dei Famosi Ieri è stato il giorno degli innamorati, impegnati a celebrare il San Valentino. E, a quanto pare, questo romanticismo è arrivato anche in Honduras. Difatti, come riportato dalle anticipazioni pubblicate sul portale de L’Isola dei Famosi, il naufrago Filippo Nardi ha fatto una dichiarazione un po’ provocatoria a Bianca Atzei, che ha lasciato tutti senza ...

“Mi scuso…”. Filippo Nardi - fiumi di lacrime alL’isola dei Famosi. Lui - famoso per essere un capriccioso e prepotente - ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo! : È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano ...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma alL’isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

MAI DIRE ISOLA/ La Gialappa’s Band racconta L’isola dei famosi 2018 : In seconda serata su Italia 1 arriva “Mai DIRE ISOLA” con la Gialappa's Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira i naufraghi dell'ISOLA dei famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Alessia Marcuzzi : calano gli ascolti delL’isola dei Famosi : L’Isola 2018 crolla con gli ascolti: amara sorpresa per Alessia Marcuzzi La quarta puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi è stata un sonoro buco nell’acqua, almeno stando al paragone con la scorsa puntata. Se la terza diretta aveva infatti fatto compagnia a quasi 5 milioni di spettatori, pari al 26,4% di share, ieri le cose sono andate diversamente. Soltanto 3.807.000 telespettatori hanno deciso di ...

Polemica sull’accento di Luca Marinelli nel Principe Libero - ma gli ascolti del 13 febbraio stracciano L’isola dei Famosi : Su Rai1 la prima puntata della miniserie su Fabrizio De Andrè ha stracciato L'Isola dei Famosi con un boom di ascolti: 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share, contro la quarta puntata del reality su Canale5 che ha raccolto davanti al video 3.807.000 spettatori pari al 21.6% di share. Merito anche della presenza di Luca Marinelli nel Principe Libero, che ha regalato un'intensa interpretazione, frutto di una grande preparazione. Il film, ...

Ascolti TV | Martedì 13 febbraio 2018. Vince Principe Libero (6 - 1 mln – 24.3%) - L’isola al di sotto dei 4 mln (21.6%). STEP cala (6%) : Fabrizio De Andre` - Principe Libero Su Rai1 la prima puntata della miniserie Fabrizio De Andrè – Principe Libero – in onda dalle 21.32 alle 23.22 – ha conquistato 6.178.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 la quarta puntata de L’Isola dei Famosi – in onda dalle 21.43 all’1.25 – ha raccolto davanti al video 3.807.000 spettatori pari al 21.6% di share (qui quello che è successo ieri, qui gli ...

Ascolti tv ieri - Fabrizio De Andrè vs L’isola dei Famosi | Auditel 13 febbraio 2018 : Quali risultati Auditel hanno totalizzato i nove principali canali del digitale terrestre ieri sera? A svettare sugli altri sarà stato Rai 1 con la messa in onda del film-tributo a Fabrizio De Andrè o Canale 5 avrà conquistato la più grossa fetta di pubblico con il collegamento settimanale dall’Isola dei Famosi? Scopriamolo leggendo questo articolo sugli Ascolti tv di martedì 13 febbraio 2018. Ascolti tv ieri, 13 febbraio **dati Auditel ...