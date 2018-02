' L' Inter avrà il suo Nainggolan' | la notizia sorprendente prima del Genoa

Sanremo serata finale. Salta il segnale Rai - Pausini oscurata due volte in tv ma incanta con Baglioni in "Avrai". Fiorello Interviene al telefono - DIRETTA : Decibel ? Lettera dal Duca Renzo Rubino, Custodire L?invito al dialogo tra due persone che si sono separate in passato e che hanno alzato un muro di silenzio....

Kingdom Come : Deliverance avrà una mod Interamente dedicata a Game of Thrones : Il team di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance ha annunciato l'arrivo di una mod di conversione totale dedicata a Game of Thrones, riporta DSOgaming.La mod deriva da Total War: ATTILA e porterà in Kingdom Come: Deliverance oltre 25 episodi giocabili e 30 personaggi fotorealistici. Verranno inoltre ricreate e rappresentate accuratamente tutte le principali casate dell'universo del Trono di Spade, utilizzando uniformi e l'estetica che ha reso ...

Inter inguardabile a Ferrara : pareggio meritato dalla Spal - Spalletti avrà molto da lavorare! : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

Samsung Galaxy S9 avrà una nuova Interfaccia utente e potrebbe essere presentato il 26 febbraio : A differenza di quanto ipotizzato finora, Samsung Galaxy S9 potrebbe essere annunciato nel pomeriggio del 26 febbraio. Nel frattempo trapelano alcune anticipazioni in merito a Samsung Experience 9.0 che dovrebbe essere lanciata con i nuovi top di gamma e dovrebbe avere caratteristiche sviluppate appositamente per i due dispositivi. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà una nuova interfaccia utente e potrebbe essere presentato il 26 febbraio è stato ...

Inter-Rafinha - è fatta : Spalletti avrà un jolly per la trequarti o il centrocampo : Luciano Spalletti avrà il suo jolly: Rafinha è di fatto un giocatore dell'Inter. Il brasiliano figlio di Mazinho, campione del mondo '94, e fratello di Thiago Alcantara, arriverà in prestito con ...

Mercedes - la nuova Classe A avrà Interni da ammiraglia : TORINO - Al CES di Las Vegas , Mercedes offre un 'pieno' di tecnologia con l'innovativo sistema di infotainment basato sull'intelligenza artificiale, il laboratorio viaggiante per la guida autonoma e ...

Insurgency Sandstorm : l'FPS di New World Interactive non avrà una modalità storia : Insurgency: Sandstorm è il sequel dell'FPS tattico multiplayer Insurgency del 2014, annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2018, doveva originariamente includere una Story Mode, con campagna single player e modalità co-op.Sfortunatamente, sembra proprio che non sarà così. Infatti, stando a quanto riportato da PCGamer, il team di sviluppo ha confermato la cancellazione della modalità ...

Parma avrà un nuovo volto grazie ad Interventi anche nelle periferie : Il sindaco Federico Pizzarotti e l’assessore ai Lavori pubblici Michele Alinovi erano presenti a palazzo Chigi, all’atto che porterà all’amministrazione comunale di Parma 18 milioni di euro del cosiddetto “piano periferie”. Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è intervenuto alla firma con…Continua a leggere →

La Sardegna avrà un proprio dominio Internet : sarà ".srd" : Alla vigilia delle elezioni regionali in Catalogna, a pochi giorni dal referendum indipendentista in Corsica, al Sardegna compie un passo in direzione dell'indipendenza digitale. Secondo quanto scrive "L'Unione Sarda", la regione autonoma avrà il suo dominio e il potere di assegnare in autonomia gli indirizzi web con il suffisso ".srd". La procedura è già stata avviata. A ...

Inter - il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4 - 875% : la domanda doppia l’offerta : Ufficiale il lancio da parte del club nerazzurro di un bond da 300 milioni: tasso d'Interesse al 4,875% L'articolo Inter, il bond da 300 milioni avrà un tasso al 4,875%: la domanda doppia l’offerta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

