L' inchiesta Con telecamera nascosta abbiamo offerto tangenti a 10 politici

Traffico di rifiuti e voto di scambio - inchiesta sulla politica a Napoli : perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Italia Passariello : Una inchiesta su voto di scambio e Traffico di rifiuti durante la campagna elettorale che vede indagate almeno dieci persone. Nel mirino della Procura di Napoli , che ha delegato le indagini allo Sco e ...

Traffico di rifiuti e voto di scambio - inchiesta sulla politica a Napoli : perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Italia Passariello : Una inchiesta su voto di scambio e Traffico di rifiuti durante la campagna elettorale che vede indagate almeno dieci persone. Nel mirino della Procura di Napoli , che ha delegato le indagini allo Sco e alla Polizia, ci sono alcuni esponenti politici del centrodestra, quasi tutti candidati alle prossime elezioni. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, affiancato dal procuratore capo Giovanni Melillo, e che ...

CASO CECCONI - RIMBORSI M5S/ Rinuncia alla candidatura dopo servizio de Le Iene : ma l'inchiesta andrà in onda? : CASO CECCONI, RIMBORSI M5s: le mancate restituzioni per migliaia di euro che imbarazzano i grillini. La patata bollente nelle mani delle Iene: il servizio andrà in onda o no?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:08:00 GMT)