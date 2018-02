L' importanza delle case che abitiamo e degli spazi in cui viviamo

Virginia Woolf e l’ importanza di ascoltare le voci della nostra mente : ecco le lezioni etiche delle sue opere : Secoli fa, sentire delle voci immaginarie era un segno della comunicazione con Dio o, al contrario, con il diavolo. Negli ultimi anni è stato associato alla pazzia. Ma il concetto di voci immaginarie è anche profonda mente letterario. Gli autori, per esempio, possono sentire voci interne come “allucinazioni verbali uditive”. La più famosa “uditrice di voci ” da un punto di vista letterario era senza dubbio Virginia Woolf , a cui Google dedica un ...

La sempre maggiore importanza degli eSports : Google aggiunge i risulati live delle competizioni : Ormai gli eSports hanno un peso troppo importante per essere ignorato anche da tutti coloro che fino a questo momento avevano in qualche modo snobbato un fenomeno che è in costante crescita da diverso tempo. Il dibattito sulla natura di sport o meno di queste competizioni continua a essere piuttosto caldo ma intanto un colosso come Google ha deciso di riservare agli eSports un trattamento in linea con quello degli altri sport "tradizionali". ...