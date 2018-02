Liberate gli Ogm dalla demonizzazione

" Liberate Grum" : il caracal sequestrato perché portato al guinzaglio ora in gabbia "può morire" : "Grum in gabbia può morire, liberatelo". L'avvocato Stefano Sutti ha chiesto alla Procura di Milano il dissequestro del cucciolo nel cui sangue scorrerebbe "solo un quarto del selvatico caracal ". Lo scorso novembre l'animale fu sequestrato perché ritenuto pericoloso. La storia fece il giro di tutti i giornali. "Il caracal è il mio. L'ho pagato 10mila euro. Al mio Paese ho la femmina. È in Italia perché deve ...

Catalogna - la disfatta di Madrid : trionfo degli indipendentisti - scomparso il Partito Popolare. Puigdemont : “Ora Liberateci” : Come in un gioco dell’oca, la crisi catalana è pronta a riesplodere. A due mesi dalla proclamazione della “Repubblica“, la regione ribelle ha scelto di nuovo una maggioranza indipendentista nel Parlament di Barcellona. Per giunta con un’affluenza molto alta, dell’82 per cento. In termini percentuali e in voti effettivi le preferenze raccolte dalle tre liste che sostengono il distacco da Madrid non sono la ...