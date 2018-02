L' evento di Street Fighter V in Monster Hunter | World comincia oggi

eurogamer

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Capcom ha dato il viaall'dedicato aV in, che aggiunge una nuova quest e numerosi contenuti al gioco per tutti coloro che posseggono una versione per PlayStation 4.Come riporta Gamespot, la quest aggiunta dall'avrà una difficoltà di tre stelle e richiede il terzo livello Cacciatore. La missione non sarà semplice, dato che dovremo abbattere un minaccioso Barroth. Se riusciremo nell'impresa verremo premiati con il set di Ryu, lo storico lottatore della saga di picchiaduro firmata da Capcom. Oltre alla quest, potremo acquistare separatamente come parte di un DLC le emote Hadoken e Shoryuken e un set di sticker diV.Per accedere alla quest e al costume di Ryu dovremo innanzitutto possedere una versione diper PS4, e possedere inoltre dei dati di salvataggio diV nella nostra console. ...