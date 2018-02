L’Europa League non guarisce la Lazio | ko in casa della Steaua | ma Inzaghi non è esente

Il Milan vuole L’Europa League : Ludogorets al tappeto e qualificazione ipotecata! : 1/15 Spada/LaPresse ...

Torna L'Europa League - ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi : Quattro italiane Tornano in campo nell'ex Coppa Uefa: ecco quanto possono ricevere in premi.

La Lazio snobba L'Europa League : turnover totale - alcuni big neanche convocati : La Lazio ha deciso che l'Europa League non interessa. Strana scelta dato che per il blasone europeo di una società che è in rampa di lancio, di certo avrebbe fatto comodo arrivare in fondo ad una competizione come l'Europa League. Non è detto che la Lazio non ci riesca ugualmente, intendiamoci, ma di certo Inzaghi non si sta svenando come dimostrano le sue scelte. Marusic, De Vrij e Luis Alberto non sono stati neanche convocati per ...

Napoli - Sarri : "L'Europa League è una manifestazione ai limiti della follia" : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l'Europa League nella gara d'andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: "Se vogliamo fare un salto a livello […]

Sarri : "L'Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere"

L'Europa League non scalda Napoli : al San Paolo attesi in 15 mila : Nemmeno la promozione riservata agli abbonati è servita ad attrarre il pubblico azzurro che punta tutto sul campionato

Napoli - Sarri fatica ad arrivare a 18 convocati per L'Europa League : intanto Giuntoli lavora ad un innesto : Napoli – Maurizio Sarri, in vista della gara contro il Lipsia, fatica a completare la rosa di 18 calciatori da schierare tra campo e panchina. Le assenze di Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hamsik, Mertens e Machach, costringeranno il tecnico del Napoli a fare qualche scelta 'anomala'. Potrebbe andare in panchina ugualmente, per numero, un calciatore infortunato come ad esempio Milik, oppure potrebbe essere convocato un giovanissimo ...

Gasperini show : la Nazionale - L'Europa League e le frecciatine di calciomercato : Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori finito sul taccuino di Costacurta per quanto concerne la Nazionale italiana attualmente affidata a Di Biagio. La sensazione, come notò, è che Di Biagio traghetterà la squadra sino a giugno, quando sulla panchina siederà un altro tecnico scelto dal novero di nomi fatti nei giorni scorsi da Costacurta. Ebbene, come detto Gasperini è tra questi ed il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Tuttosport ...

Torino - chiamatelo 'effetto Mazzarri' : adesso L'Europa League è a portata di mano : Si sono giocate le gare della 24^ giornata del campionato di Serie A, una partita che ha regalato grosse emozioni è stata quella tra Torino ed Udinese, non sono mancate inoltre le polemiche per un gol clamorosamente annullato, poi la reazione granata con la rete di Nkoulou e nelle ripresa con Belotti. Nota di merito per il difensore, da tanto tempo i tifosi del Torino non avevano modo di ammirare un calciatore così forte nel reparto, il ...

FedEx main sponsor delL'Europa League : Ruud Gullit designato nuovo ambasciatore : Gullit ambasciatore FedEx. FedEx Express, società controllata di FedEx Corp. e società di trasporto espresso più grande al mondo, ha scelto il suonuovo ambasciatore per la terza main sponsorship per la UEFA Europa League (UEL). La scelta non è stata casuale. Gullit è infatti considerato uno dei più grandi giocatori della sua generazione. Nel corso […]

Per L'Europa League è bagarre totale : la Samp sciupa il vantaggio ed ora "corrono" in sei! : La corsa all'Europa League è un altro motivo di interesse della nostra splendida serie A in questa annata. Oltre al duello scudetto, la baggarre Champions League ed il solito discorso salvezza, ci sono ben sei squadre che lotteranno per l'Europa League. C'è una discriminante importante da considerare, il sesto posto vale di certo la qualificazione, mentre il settimo è incerto dato che nel caso in cui dovesse vincere la Coppa ...

Milan - segui l'esempio del Manchester United : L'Europa League è l'unica strada per la Champions : Il Milan ha chiuso il 2017 con un pareggio sul campo della Fiorentina. Un punto che non è servito a nulla ai rossoneri ai fini della classifica visto che la squadra di Gattuso è salito a quota 25 chiudendo il girone d'andata all'11° posto. L'obiettivo minimo del club rossonero per questa stagione era un piazzamento in Champions League, approfittando del fatto che da quest'anno saranno quattro le squadre che si ...