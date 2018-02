Lega | Salvini a Padova il 26 febbraio con Zaia e i candidati veneti

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

I giovani premiano Lega e M5s. E sognano Salvini leader : Insomma la disinformazione, di sicuro, non aiuta a creare una "coscienza politica" ma altrettanto sicuramente il giudizio che gli intervistati esprimono sulla politica è tutt'altro che lusinghiero. ...

Salvini : “Nel 2018 la Lega non parla più di secessione” : Salvini: “Nel 2018 la lega non parla più di secessione” Salvini: “Nel 2018 la lega non parla più di secessione” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Nel 2018 la lega non parla più di secessione” sembra essere il primo su NewsGo.

Salvini : oggi Lega non più secessionista : 12.35 "Mai più secessione, specie nel 2018". Lo ha affermato il segretario della Lega Salvini nel suo tour elettorale in Molise, tappa nel capoluogo Campobasso. "Siamo autonomisti e federalisti. Prima di me la Lega guardava solo a una parte del Paese, ora abbiamo fatto scelte diverse. E se mi chiamano nel Sud,abbiamo già vinto". Poi:"Renzi il 4 marzo cerca un altro lavoro". "Il centrodestra è 10 punti avanti a centrosinistra e M5S ...

Matteo Salvini chiede tre milioni all'avvocato Brigandì : 'Fu infedele alla Lega' : L'avvocato Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega e difensore di Umberto Bossi in passato, sarà processato per infedele patrocinio e auto riciclaggio . Secondo il pm milanese Paolo Filippini, ...

[Il retroscena] L'incubo di Berlusconi è il sorpasso di Salvini : Forza Italia è avanti - ma la Lega è quasi pari nel numero degli eletti : Sul futuro non c'è certezza, ma il leader di Forza Italia che si è visto ospite di Bianca Berlinguer non sembra un uomo prossimo alla resa o al pensionamento: "Quando sono sceso in politica avevo ...

Salvini : sui fatti di Macerata la Lega non ha responsabilità : Roma, , askanews, - Sui fatti di Macerata la Lega non ha responsabilità, ha detto a Italia 18, su Sky TG24, il segretario della Lega Matteo Salvini."Io i problemi li risolverò, se gli italiani ...

Calenda - con Salvini Lega fuori da Carta : ANSA, - ROMA, 12 FEB - "La Lega non è sempre stata come oggi è quella di Salvini, è anche stata la Lega di Maroni, che è stato un bravo ministro dell'Interno, la Lega di Zaia che amministra in Veneto. ...

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...

Salvini : da Lega no anche a governi di scopo per l.elettorale : Roma, 11 feb. , askanews, 'Di governi brevi che poi stanno sul groppone degli italiani per 5 anni ne abbiamo visti già troppi. Non mi fido. O vinco e in 10 anni questo Paese lo riportiamo a quello che ...

Perché penso che il M5S sia un pericolo per l’Italia. Come la Lega di Salvini : Giovedì, su Il Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha lanciato un appello politico. Sulla scia di quanto successo già in Francia e Germania contro alcune forze politiche estremiste e radicali quali il Front National e Alternative für Deutschland, ha chiesto a chiunque abbia un pulpito pubblico di prendere posizione contro il moVimento Cinque Stelle della Casaleggio srl e di Luigi Di Maio. Cerasa è allarmato Perché rileva che a poco più di 3 ...

Elezioni 2018 - la Lega lancia il concorso online "Vinci Salvini" - : Il candidato premier leghista da alcuni giorni ha lanciato una sorta di lotteria per gli iscritti al suo sito: i punti si accumulano mettendo like ai post. In palio telefonate, incontri e foto con il ...

La Lega vola nei sondaggi : Matteo Salvini verso palazzo Chigi : Le elezioni politiche 2018 hanno già un vincitore: il centrodestra. I sondaggi sono impietosi per il centrosinistra e per Leu. Il

Lega - Salvini : 'Se vince centrodestra premier sarò io' : "Chi vota Lega sa cosa aspettarsi: il premier sarò io". Lo ha detto Matteo Salvini escludendo un "passo indietro" a favore degli alleati in caso di vittoria del centrodestra. Il leader della Lega ha ...