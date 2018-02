Lecco | valanga sulla Grignetta | morti due alpinisti | in salvo un terzo recuperato dai

Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.