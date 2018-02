Lazio | Leiva | Momento negativo | ma vogliamo uscirne

Lazio - Inzaghi : 'Testa e cuore al Genoa. Leiva gicherà dall'inizio' : Vincere contro il Genoa per continuare la corsa alla Champions League. L'imperativo è chiaro in casa Lazio . Simone Inzaghi , tecnico dei biancocelesti, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro i ...

Lazio - Inzaghi : 'Leiva gioca - Luis Alberto può giocare mezzala. Nani e Felipe Anderson...' : Lui è innamorato del mondo Lazio , qui è la sua seconda casa, dà sempre tutto, in questi 2 anni sta avendo una continuità incredibile, ha grandi letture nelle partite in corsa, ha tanti anni ancora ...

Lazio - Lucas Leiva : 'A mio agio fin dal primo giorno. Siamo una squadra forte. Nazionale? Spero nella convocazione' : In pochi mesi è diventato un leader: Lucas Leiva si è già preso la Lazio . Il calciatore brasiliano ha parlato a tutto tondo ai microfoni di Premium Sport : 'Contro l' Udinese era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante. Dobbiamo continuare a vincere perché ci saranno molte altre gare da qui alla fine. Speriamo di fare una bella ...

Lazio - Leiva : "Champions - io ci credo. Sono qui per questo" : "Dopo la vittoria con l'Udinese la Lazio è terza da sola? Era una partita importante per noi ma ne restano ancora tante e dobbiamo continuare così - è l'opinione di Lucas Leiva dopo il 3-0 di ieri - . ...

Lazio - Nani punta il Crotone : riposo per Leiva : Variazione d'orario, ma non di modulo. La Lazio si è allenata a Formello intorno a mezzogiorno per abituarsi al lunch match di sabato con il Crotone, in programma all'Olimpico alle 12.30. In campo era ...