Lazio | Inzaghi | ' Non avremmo meritato di perdere Giocando così torneremo a vincere'

Steaua-Lazio 1-0 : Gnohere gol - Inzaghi non si risolleva : Numeri preoccupanti, in attacco come in difesa: la Lazio perde la terza partita di fila, la quarta nelle ultime cinque. A Bucarest l'andata dei sedicesimi di Europa League finisce 1-0 per la Steaua ...

L’Europa League non guarisce la Lazio : ko in casa della Steaua - ma Inzaghi non è esente da colpe : Reduce da tre ko consecutivi in campionato, la Lazio non riesce ad interrompere la striscia di risultati negativi perdendo in casa dello Steaua Bucarest, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai padroni di casa è bastato un goal di Ghohéré. Inzaghi, pensando alla prossima gara con il Verona, ha optato per un turnover massiccio, forse eccessivo, snobbando un po’ l’impegno. Il tecnico biancoceleste infatti ha ...

Lazio - i 19 convocati da Inzaghi per la Steaua Bucarest : c'è Felipe Anderson : ROMA - Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Europa League contro la Steaua Bucarest. C'è anche Felipe Anderson tra i 19 calciatori a disposizione. Assente il ...

Lazio - Inzaghi 'Anderson ha capito - contro la Steaua sarà convocato' : ROMA - La Lazio torna in Europa League, pronta per affrontare l'andata dei sedicesimi di finale in casa della Steaua Bucarest. Una partita in cui Simone Inzaghi si affiderà a un largo turnover, ...

Steaua Bucarest-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Non è un momento brillante quello che la Lazio di Simone Inzaghi sta attraversando in campionato, la formazione biancoceleste spera di poter risollevare la testa in Europa League dopo le due sconfitte ...

Ritiro ‘punitivo’ per la Lazio? Inzaghi ha ascoltato il consiglio dei senatori : Il secondo tempo giocato dalla Lazio al ‘San Paolo’ è sembrato troppo brutto per essere vero. Simone Inzaghi è rimasto profondamente deluso dall’attaggiamento della squadra che nel primo scapolo del match era passata meritatamente in vantaggio, salvo poi sciogliersi come neve al sole. Nel day after il tecnico biancoceleste ha avuto un confronto con tutta la squadra nella quale si è paventata pure l’ipotesi di un Ritiro ...

Lazio - Felipe torna in gruppo : pace fatta con Inzaghi : pace fatta. Felipe Anderson si allena con i compagni. Il brasiliano, dopo le tensioni della scorsa settimana con mister Inzaghi, torna a far parte del gruppo. Non convocato per la trasferta di Napoli, ...

Lazio - caso Felipe Anderson : ecco l’ultima decisione di Simone Inzaghi : La Lazio è reduce dal pesante ko sul campo del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento. Negli ultimi giorni i biancocelesti hanno dovuto fare i conti inoltre con il caso Felipe Anderson, il calciatore non è stato convocato per la gara contro gli azzurri dopo le incomprensioni con l’allenatore. Adesso la ‘punizione’ sembra essere finita, nella giornata di oggi il brasiliano tornerà ad allenarsi ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Inzaghi fa turnover - Nani e Caicedo possibili titolari in attacco : Riprende il cammino della Lazio in Europa League. I biancocelesti giovedì sera affronteranno in trasferta i rumeni della Steaua Bucarest nell’andata dei sedicesimi di finale. Una partita che potrebbe risultare subito decisiva e per questo sarà importante non commettere passi falsi. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori per questa sfida. Partiamo dalla Lazio, con Simone Inzaghi che potrebbe optare per un turnover per dare ...

Lazio - confronto Inzaghi-squadra. Anderson ancora a parte : Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, ripresa degli allenamenti per i biancocelesti in quel di Formello: la squadra viene convocata da Inzaghi per un confronto negli spogliatoi. Si allena ancora ...

Lazio - Inzaghi tiene a rapporto la squadra : ora testa allo Steaua Bucarest : L'imperativo è ripartire. All'indomani della sconfitta contro il Napoli, mister Inzaghi tiene a rapporto la squadra. Il tecnico della Lazio, prima di iniziare l'allenamento, ha parlato con i giocatori ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Leggero turnover per Inzaghi - probabile riposo per Immobile : Giovedì sera la Lazio di Simone Inzaghi affronta la Steaua Bucarest in trasferta. La squadra rumena è uno degli avversari meno temibili per quanto riguarda il prosieguo del cammino in Europa League, anche se la calda atmosfera dello stadio di casa potrà essere un problema per Immobile e compagni. Inzaghi potrebbe applicare un Leggero turnover rispetto alla formazione tipo, senza però rimaneggiare troppo l’undici titolare. A destra Basta ...

Lazio - Inzaghi : "Secondo tempo inaccettabile - sconfitta meritata" : Simone Inzaghi commenta così la disfatta biancoceleste del San Paolo: 'Nel secondo tempo non siamo praticamente entrati in campo e con il Napoli lo paghi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma forse ...

Inzaghi - Lazio un 2/o tempo inaccettabile : ANSA, - ROMA, 10 FEB - "Nel secondo tempo non siamo praticamente entrati in campo e con il Napoli lo paghi. Ho vista una Lazio inaccettabile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma forse abbiamo ...