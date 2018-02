Lazio | Caicedo non brilla a Bucarest | Felipe non basta

Lazio - tutto sulla coppia Nani-Caicedo : Ultimo allenamento nella Capitale prima della partenza per la Romania, è andato in scena a Formello. Tornano i sedicesimi di Europa League e quindi anche il turnover: Vargic, De Vrij, Parolo, Marusic, ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Inzaghi fa turnover - Nani e Caicedo possibili titolari in attacco : Riprende il cammino della Lazio in Europa League. I biancocelesti giovedì sera affronteranno in trasferta i rumeni della Steaua Bucarest nell’andata dei sedicesimi di finale. Una partita che potrebbe risultare subito decisiva e per questo sarà importante non commettere passi falsi. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori per questa sfida. Partiamo dalla Lazio, con Simone Inzaghi che potrebbe optare per un turnover per dare ...

Lazio - Tare : 'Milan difficile da affrontare. Sulla scelta di Caicedo...' : Igli Tare , direttore sportivo della Lazio , parla a Premium Sport prima della sfida col Milan : 'Noi dobbiamo pensare al nostro percorso cercando di vincere stasera su un campo difficile, pensiamo a questa partita e alla nostra classifica. Caicedo si è ...

Milan-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Caicedo - Gattuso schiera Cutrone : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non...

Infermeria Lazio - le condizioni di Immobile - Caicedo e Di Gennaro : il comunicato : Infermeria Lazio – Dopo la vittoria nel recupero di campionato con l’Udinese, la Lazio ha dirmato un comunicato, attraverso le dichiarazioni del dott. Rodia a LSC, per fare un punto sulle condizioni di Immobile, Caicedo e Di Gennaro: “In questi giorni abbiamo sottoposto Ciro Immobile alle terapie necessarie ed agli accertamenti del caso. Il calciatore è stato e sarà ancora monitorato quotidianamente affinché si possa recuperare ...

Lazio - Basta insidia Marusic sulla destra - Caicedo out per il Chievo : Ballottaggio a destra in casa Lazio. Basta e Marusic si contendono il posto sulla fascia. Il secondo è tornato ad allenarsi regolarmente da tre giorni, dopo aver saltato per un affaticamento muscolare ...

Infortunio Caicedo - l’esito degli esami e i tempi di recupero : il comunicato della Lazio : Infortunio Caicedo – La Lazio ha diramato un comunicato in merito alle condizioni di Felipe Caicedo, attaccante uscito al 20′ del primo tempo nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina: “Il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Sarà monitorato nei prossimi giorni, si prevedono circa 20 giorni di stop. Dovrebbe essere ...

News Lazio - le ultime dall’infermeria : da Immobile a Caicedo - il punto : News Lazio – La vittoria ottenuta in Coppa Italia con la Fiorentina che è valsa il pass per le semifinali è già alle spalle. In casa biancoceleste si pensa già all’ultima sfida di campionato del 2017 in programma sabato con l’Inter. Vincere a San Siro consentirebbe alla squadra di Inzaghi di riavvicinarsi al quarto posto, senza dimenticare che i capitolini hanno ancora una gara da recuperare. Intanto in vista della sfida con i ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 - entra Immobile! Caicedo si infortuna : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due ...

Lazio - Wallace : 'Torino dimenticato. Immobile? C'è Caicedo' : Wallace , difensore della Lazio , parla a Premium Sport prima della sfida contro l' Atalanta : 'Abbiamo già dimenticato tutto perché dobbiamo trovare il modo per fare meglio, abbiamo lasciato tutto alle spalle, lavorato bene perché abbiamo trovare un ...