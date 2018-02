Lamborghini Huracán - In mostra l' esemplare di Papa Francesco

quattroruote

: RT @quattroruote: La #Huracan di #PapaFrancesco è in mostra al Museo #Lamborghini: andrà all'asta per beneficenza - crosshairs981 : RT @quattroruote: La #Huracan di #PapaFrancesco è in mostra al Museo #Lamborghini: andrà all'asta per beneficenza - quattroruote : La #Huracan di #PapaFrancesco è in mostra al Museo #Lamborghini: andrà all'asta per beneficenza… - ModelSpaceIT : #LamborghiniHuracán, l’istinto della #velocità. La più recente #supercar #Lamborghini veste uno straordinario… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Era stata donata alo scorso 15 novembre, e ora laRWD con livrea "vaticana" (bianca e decorata con fregi gialli) è stata trasportata al Museo della Casa di Sant'Agata Bolognese. Il bolide del Santo Padre, come già annunciato al momento della consegna, il 12 maggio 2018 sarà messa all'asta per beneficenza da RM Sothebys al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il ricavato sarà così suddiviso: il 70% alla città di Ninive, in Iraq (centro che è stato pesantemente attaccato dall'Isis), il 10% all'associazione Amici per il Centrafrica Onlus, il 10% al Gruppo internazionale chirurghi amici della mano (GICAM) e il 10% all'Associazione ComunitàGiovanni XXIII.