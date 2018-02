Lady Gaga | il suo Joanne World Tour ha incassato 95 milioni di dollari!

Rivelati gli incassi del tour di Lady Gaga - buon risultato nonostante i tanti concerti annullati o posticipati : L'ultimo tour di Lady Gaga è stato funestato di imprevisti, eppure è stato un buon successo di pubblico. Segnato dai posticipi e dagli annullamenti di decine di concerti, tra cui gli ultimi della tranche europea, il Joanne World tour di Lady Gaga si è concluso con un fatturato di quasi 95 milioni di dollari incassati dai suoi 49 spettacoli realizzati tra il 2017 e il 2018. In Italia il tour è approdato soltanto lo scorso 18 gennaio, dopo ...

Lady Gaga annulla 10 concerti del suo tour europeo per problemi di fibromialgia : Sintomi e trattamenti della malattia : L’amatissima cantante Lady Gaga, devastata dal dolore causato dalla fibromialgia ha dovuto rinunciare al suo tour annullando ben 10 concerti per potersi curare e riprendersi da uno stato di grande dolore. Questa malattia è definita “sindrome del dolore che non si vede”, perché il dolore si sente però non viene riconosciuto, tanto che sino a qualche tempo fa in Italia non era riconosciuta neppure come malattia. Però, il 15 ...

Super Bowl 2018 : Lady Gaga batte Justin Timberlake : Non sono bastati né i passi di danza, né il foularino rosso intorno al collo e né il pianoforte a coda per fare di Justin Timberlake il re del Super Bowl. La sua esibizione, trasmessa in diretta dal canale statunitense Nbc, tiene incollati ben 106.6 milioni di spettatori. Un risultato straordinario, certo, ma ben lontano dai numeri riscossi da Lady Gaga nel 2017 che, fra salti nel vuoto e torri argentate, entrò nelle case di 117.5 milioni di ...

Lady Gaga sospende la tournée - l’oncologo : “E’ curata male - venga in Italia” : Il fatto che la fibromialgia blocchi per la seconda volta la tournée di Lady Gaga “è una dimostrazione che i trattamenti ai quali è sottoposta sono inefficaci, perciò la invito nella mia clinica di Sacile (Pordenone)”. L’invito di venire a curarsi in Italia arriva da Umberto Tirelli, primario della Divisione di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN). Nella mia clinica, prosegue Tirelli, che uno dei ...

