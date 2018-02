La Svizzera vuole proibire il lettino solare ai minorenni

gqitalia

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Un minorenne non dovrebbe poter entrare in un centro abbronzatura, a causa dei possibili danni a lungo termine dovuti alle radiazioni emesse da lettini e affini. A suggerirlo, facendo alzare più di un sopracciglio tra i produttori di apparecchiature e gestori di saloni, è il Consiglio Federale della, che in questi giorni starebbe valutando nuovi provvedimenti relativi alla sanità pubblica. E in particolare per salvaguardare la popolazione dall’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti e dai rumori molesti. Tra le proposte al vaglio c’è dunque quella di tenere lontani gli adolescenti dalle docce solari, come piccolo passo per tentare di combattere la diffusione del cancro alla pelle tra le nuove generazioni. Ma anche una limitazione dell’utilizzo di laser nei trattamenti cosmetici e nuove regole per il volume degli amplificatori in concerti e manifestazioni, troppo spesso ...