La questione morale fa male a chi la cavalca malamente

huffingtonpost

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Il politico o il partito che costruiscono un'immagine di sé fondata sulla propria diversità (del tipo: noi siamo i soli onesti, tutti gli altri rubano) dovrebbero essere consapevoli di correre enormi rischi. Ma nella vita privata come in quella pubblica quanto accaduto agli altri insegna poco. L'Italia dell'ultimo trentennio è un catalogo di scagliatori di pietre finiti lapidati. Forse più del crollo della cortina di ferro fu quello del mito della superiorità, gravemente incrinata dalle inchieste giudiziarie, a segnare la crisi del più radicato partito comunista dell'Occidente. Il PRI che fu di Ugo La Malfa, ipervirtuoso per definizione, venne azzerato dall'accusa di finanziamento illecito via Enimont al figlio Giorgio, ex ministro del Bilancio. Lo stesso principale testimonial di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si ritrovò senza ...