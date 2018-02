La qualità dell’aria nelle città italiane migliora | ma non abbastanza

Smog - il Comune di Torino : “Prosegue il confronto su qualità dell’aria” : “Questa sera alle 16 prosegue il confronto in Città metropolitana con tutti i comuni coinvolti nelle limitazioni emergenziali del traffico“. E’ quanto annuncia un comunicato stampa del Comune di Torino. “La dgr regionale – si legge – indica come misure di minima quelle definite come “misure temporanee” nell’accordo padano. Si dice sempre nella dgr che “ogni bacino farà riferimento a una ...

“MobilitAria” - CNR : la qualità dell’aria urbana migliora ma non abbastanza : È stato presentato oggi a Roma ‘MobilitAria 2018‘, rapporto realizzato dall’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr) e dal Gruppo mobilità sostenibile del Kyoto Club, un quadro della qualità dell’aria e della mobilità urbana nelle quattordici principali città italiane – Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, ...

Roma è tra le migliori grandi città italiane per qualità dell’aria : di Pinuccia Montanari – Nel 2017 sono stati certificati dalle stazioni di monitoraggio 26 sforamenti dei limiti imposti dalla legge alle polveri sottili, ben al di sotto dei 35 permessi dalla normativa, mentre nell’elenco delle 39 peggiori città italiane per aria inquinata elaborato da Legambiente per lo scorso anno non c’è Roma. Ovviamente, questo non significa certo rallegrarsi ma esaminare i dati per come sono. Ho incontrato anche ...

Il modello “green city” è necessario per avere una buona qualità dell’aria in città : Nonostante i miglioramenti tecnologici abbiano consentito riduzioni della emissione di alcuni inquinanti, il cambiamento climatico in atto sta contribuendo in modo rilevante anche a rendere rischiosa per la salute la qualità dell'aria in numerose nostre città: le piogge sono meno frequenti e i periodi di siccità più prolungati, registriamo anche una maggiore frequenza e durata dei fenomeni di aria stagnante, ...

Smog - lettera del ministro Galletti a Bruxelles : interventi per oltre 5 miliardi per la qualità dell’aria : Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti trasmetterà oggi a Bruxelles una lettera in cui illustra interventi per oltre 5 miliardi di euro nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria: “La comunicazione risponde alla richiesta del commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella che ha chiesto all’Italia e a tutti gli altri maggiori Paesi dell’Unione di dettagliare i programmi per evitare i superamenti ...

Smog : “Roma tra le migliori grandi città italiane per la qualità dell’aria” : Roma è tra le migliori grandi città italiane per qualità dell’aria. Nel 2017 sono stati certificati dalle stazioni di monitoraggio 26 sforamenti dei limiti imposti dalla legge alle polveri sottili, ben al di sotto dei 35 permessi dalla normativa. Lo rende noto il Campidoglio. Nell’elenco delle 39 peggiori città italiane per aria inquinata elaborato da Legambiente per lo scorso anno non c’è Roma. E anche nella classifica ...

Ambiente : gli impianti riscaldamento incidono per il 30% sulla qualità dell’aria : Gli impianti di riscaldamento incidono complessivamente per oltre il 30% sulla qualita’ dell’aria (i 2/3 in termini di Co2 e il 25% circa sulle polveri sottili). Lo ha sottolineato il presidente dell’associazione impianti tecnologici dell’Unione Industriale di Torino (Ait), che raggruppa oltre 170 imprese e circa 3 mila addetti. “La posizione dell’Ait, che comprende installatori e manutentori di impianti ...

Smog Torino : pronte misure strutturali per migliorare la qualità dell’aria : “Se ci sono due giorni consecutivi con i valori delle Pm10 al di sotto dei limiti possiamo sbloccare, altrimenti no“, spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia in una anticipazione dell’intervista rilasciata al Tg3 Piemonte, in riferimento all’emergenza Smog. Unia respinge le critiche per il blocco dei diesel Euro 4, in vigore da oggi, e sottolinea che si “sta lavorando per ...

Ambiente : la qualità dell’aria a Londra è la migliore degli ultimi 10 anni : Nel Regno Unito le centraline che misurano lo smog hanno certificato che l’aria di Londra è la migliore rispetto agli ultimi 10 anni: la capitale inglese, ha spiegato il sindaco Sadiq Khan “aveva superato i limiti per il biossido di azoto (NO2) nelle misurazioni rilevate ogni 6 gennaio da dieci anni a questa parte“. Quest’anno invece “la qualita’ dell’aria di Londra e’ entro i limiti di legge per ...

Smog - qualità dell’aria a Torino : domani nessun blocco “arancione” : domani a Torino il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad euro2 e le auto di classe emissiva euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (questo tipo di veicoli, se alimentati a gpl/metano, possono circolare). Scade oggi l’ordinanza pubblicata domenica che ...

Smog - Legambiente Lombardia : “Nel 2017 peggioramento della qualità dell’aria” : L’anno che si e’ chiuso ha fatto registrare un chiaro peggioramento dei dati di inquinamento dell’aria rispetto al 2016. A tirare le somme del 2017 e’ Legambiente Lombardia. In tutti i capoluoghi lombardi, tranne Monza, le concentrazioni medie di PM10 sono cresciute, complici sia la minor piovosita’, registrata soprattutto nelle localita’ della bassa Padana, sia il generalizzato aumento del traffico veicolare. ...

Smog Milano : PM10 in calo - migliora la qualità dell’aria : A Milano si registra un calo delle concentrazioni di PM10 grazie alla pioggia di ieri, dopo 8 giorni consecutivi di superamento dei limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline Arpa hanno rilevato valori sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): 32 mg/mc a Città Studi, 37 in via Senato, 31 al Verziere. Nella città metropolitana, 24 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: PM10 in calo, migliora la qualità dell’aria sembra essere ...