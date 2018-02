La nuova sede di Apple costata 5 miliardi è tutta in vetro | ma i dipendenti ci sbattono

La nuova sede Apple è tutta in vetro - i dipendenti ci sbattono contro : Il nuovo quartier generale ipertecnologico di Apple, costato 5 miliardi di dollari, si trova a Cupertino, nel cuore della Silicon Valley, ed è realizzato in gran parte in vetro: ai dipendenti capita frequentemente di sbatterci contro, riporta MarketWatch, che cita documenti e fonti interne. Nei giorni scorsi all’Apple Park si sarebbero verificati due incidenti gravi: due uomini sono andati a sbattere contro i vetri procurandosi lesioni e ...

Milano. L’Associazione per il disegno industriale avrà una nuova sede : Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sede delL’Associazione per il disegno industriale (ADI) e della sua Fondazione,

Lorenzin : è uno scandalo Amsterdam non pronta per nuova sede Ema : Roma , askanews, - "Credo che sia una cosa abbastanza singolare e scandalosa il fatto che Amsterdam non sia pronta a rispettare i termini dell'accordo che abbiamo preso tutti e sui quali abbiamo ...

nuova sede 118 a Ragusa : E' stato attivato il trasferimento del 118 Mezzo di soccorso avanzato al Civile di Ragusa. Si tratta di una Nuova sede più idonea

Maxxi - un 2018 tra identità e futuro Da Zevi a Pellegrin - Confermata Melandri - nuova sede all'Aquila : Roma - Dalla retrospettiva su Bruno Zevi nel centenario dalla nascita alle provocazioni di Allora e Calzadilla; dalle immagini di denuncia di Paolo Pellegrin all'arte nell'era dell'intelligenza artificiale con Low Form. E poi i giovani talenti del Premio Maxxi Bulgari, la collaborazione con Palazzo Barberini, il focus sull'Africa con le mostre african Metropolis e Road to justice, e la strada come laboratorio per creativi in ...

Matera - nuova sede Arpab. Pittella : simbolo ritrovata efficienza : Roma, 19 gen. (askanews) E' stata inaugurata questa mattina a Matera la nuova sede del Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (Arpab), situata ...

La nuova sede di Amazon che l'America si contende : Da Harvard, invece, Ed Glaezer, professore di economia, sottolinea che il vincitore della selezione possiede già gli attributi economici positivi per prosperare con o senza Amazon. Nella migliore ...

Viadana - il Centro per l'impiego apre la sua nuova sede : Gli sportelli sono ospitati negli spazi dell'Europa. Al Cpi si rivolgono disoccupati e aziende dei dieci Comuni dell'area Oglio-Po

Milano - inaugurata nuova sede St.Louis School per 700 studenti : Milano, 17 gen. (askanews) È stata inaugurata dal sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede milanese della St. Louis School in via Colonna, zona Portello. Una struttura di 7.500 metri quadrati, già sede ...

Malagò ha inaugurato la nuova sede del CONI e della Scuola dello Sport di Trento. 'Un modello eccezionale' : Questa apertura ufficiale è il successo del mondo Sportivo Trentino. Il progetto nasce da lontano e non è mai stato abbandonato. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a riconvertire l'idea ...

Bellizzi - inaugurata la nuova sede dell'associazione Vopi : E' stata inaugurata questa mattina, presso via Olmo a Bellizzi , la nuova sede dell'associazione di pubblica assistenza Vopi . La nuova struttura si trova a poche centinaia di metri dall'aeroporto '...

Oliverio all'inaugurazione della nuova sede del Pd di Mammola : Quando tutto questo non avviene diventa estremamente difficile governare e fare politica e gli stessi cittadini fanno fatica a riconoscere ed apprezzare il valore delle nostre azioni e a darci la ...

Beni Stabili : atteso a maggio termine lavori nuova sede Fastweb : Milano, 10 gen. (askanews) Dovrebbero termine a maggio i lavori per l'immobile che ospiterà la futura sede di Fastweb a Milano nel nuovo business district Symbiosis con cui Beni Stabili sta ...

LA CAMERA DI COMMERCIO DIVENTA 4.0 CON UNA nuova sede E UN'APP : ... mentre a richiesta sono disponibili computer, assistenza tecnica qualificata di Tecnoconference, servizi di interpretariato, catering, registrazione incontri, live streaming pubblici o riservati. L''...