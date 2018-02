La Lazio con lo Steaua s’accontenta di perdere

Migranti : ass. Don Bosco - gesto sconvolgente - clima Paese genera emuLazioni : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Un colpo di fucile a pallettoni, sparato verso l'1.30 di notte, è qualcosa che sconvolge. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i ragazzi sono tramortiti, hanno paura e qualcuno ha anche chiesto di andare via". Così Agostino Sella, presidente dell'Associazione D

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc all’Isola dei Famosi. La brutta riveLazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...

Lazio - Felipe dimentica il passaporto e vola a Bucarest con un altro aereo : Ha ritrovato la serenità, ma non il passaporto. Piccola disavventura per Felipe Anderson al momento della partenza per Bucarest. Il brasiliano della Lazio, ieri pomeriggio, arrivato con la squadra all'...

Lazio - i 19 convocati da Inzaghi per la Steaua Bucarest : c'è Felipe Anderson : ROMA - Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Europa League contro la Steaua Bucarest. C'è anche Felipe Anderson tra i 19 calciatori a disposizione. Assente il ...

La Lazio snobba l’Europa League : turnover totale - alcuni big neanche convocati : La Lazio ha deciso che l’Europa League non interessa. Strana scelta dato che per il blasone europeo di una società che è in rampa di lancio, di certo avrebbe fatto comodo arrivare in fondo ad una competizione come l’Europa League. Non è detto che la Lazio non ci riesca ugualmente, intendiamoci, ma di certo Inzaghi non si sta svenando come dimostrano le sue scelte. Marusic, De Vrij e Luis Alberto non sono stati neanche convocati per ...

Concorso dirigenti scolastici - Tar del Lazio : i precari hanno pieno diritto a partecipare : I docenti precari con cinque anni di servizio svolto hanno pieno diritto a partecipare al Concorso per diventare dirigente scolastico. Lo ha confermato il Tar del Lazio , attraverso un doppio decreto ...

Bollette luce e gas - il costo della specuLazione sui Certificati Bianchi è sempre più salato per i consumatori : Continuano ad impennarsi senza freni i prezzi dei titoli di efficienza energetica (tee), ossia quei titoli (detti anche Certificati Bianchi) che i distributori di elettricità e gas oltre una certa dimensione sono obbligati a comprare se non vogliono realizzare interventi di efficientamento nella loro struttura. Un fenomeno iniziato e denunciato già da oltre un anno, che evidentemente le autorità preposte riescono a fermare. La questione sembra ...

ImmatricoLazioni auto in Europa : il 2018 inizia in rialzo - sostegno da crescita economica e innovazione - Csp - : Il primo è la forte crescita dell'economia mondiale che nel 2018 dovrebbe svilupparsi con un tasso del 3,9%, mentre il secondo è il formidabile impatto dell'innovazione tecnologica che sta cambiando ...

Lazio - Inzaghi 'Anderson ha capito - contro la Steaua sarà convocato' : ROMA - La Lazio torna in Europa League, pronta per affrontare l'andata dei sedicesimi di finale in casa della Steaua Bucarest. Una partita in cui Simone Inzaghi si affiderà a un largo turnover, ...

Costretta ad abortire dopo reLazione con un prete?/ Il presunto scandalo scuote Cosenza (Le Iene) : Costretta ad abortire dopo relazione con un prete? Il presunto scandalo che scuote Cosenza a Le Iene. Oggi in onda il servizio di Valeria Castellano, aggredita con l'operatrice(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:56:00 GMT)

Steaua Bucarest-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Non è un momento brillante quello che la Lazio di Simone Inzaghi sta attraversando in campionato, la formazione biancoceleste spera di poter risollevare la testa in Europa League dopo le due sconfitte ...

Calcio - Europa League 2018 : Atalanta attesa alla prova del Dortmund - pericoli dai Balcani per Lazio e Milan - turnover per il Napoli contro il Lipsia : Quattro italiane a caccia di un trofeo che all’Italia manca dal secolo scorso. L’Europa League 2017-2018 riparte con l’andata dei sedicesimi di finale, in programma giovedì 15 febbraio, con ben 4 rappresentanti del Bel Paese che proveranno a sfatare il tabù dell’Italia in una competizione che, da quando ha cambiato denominazione rispetto all’antica Coppa UEFA, è sempre stata indigesta alle compagini dello ...

Rc Auto : da Ivass nuove segnaLazioni di polizze contraffatte : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – I siti ‘www.assicurazione5giorni.it’, ‘www.assicurazioneannuale.it’, ‘www.assicuratargaprova.it’ commercializzano polizze Rc Auto contraffatte attraverso questi siti non riconducibili a intermediari assicurativi iscritti nel registro. E’ quanto rileva l’Ivass dopo che è stata segnalata la commercializzazione di polizze Rc Auto contraffatte, anche aventi durata ...

Porto - ag. Reyes : 'La Lazio lo vuole - Serie A meta gradita. La Champions non conta' : Matias Bunge , agente di Diego Reyes , difensore del Porto , torna a parlare del suo assistito, cercato dalla Lazio. Queste le sue parole al Corriere dello Sport : 'La Lazio ci ha contattato in estate, ma al momento non ci sono colloqui aperti. Sappiamo che Reyes è seguito. Il giocatore è concentrato sul campo, vuole fare bene con il Porto e sta ...