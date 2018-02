La fusione tra gli aeroporti sardi divide la politica ' Olbia stia attenta agli scippi'

Lo scontro su 'Sistema Siracusa' diventa politico : Zappulla replica e contrattacca : 'Garozzo crea confusione' : Ogni zona grigia di questa città va illuminata e auspico venga fatta completa chiarezza su manovre e complotti diretti a influenzare la vita delle Istituzioni e della economia, chiunque siano gli ...

Agsm-Aim : sindaci Verona e Vicenza - temporanea sospensione trattative fusione : Verona, 8 feb. (AdnKronos) - I sindaci di Verona, Federico Sboarina, e di Vicenza, Achille Variati, prendono atto, di comune accordo e sentite le rispettive Aziende, che ad oggi non ci sono più i tempi necessari per portare a pieno compimento le trattative finalizzate alla fusione tra Agsm e Aim, pr

Agsm-Aim : sindaci Verona e Vicenza - temporanea sospensione trattative fusione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Achille Variati, sindaco di Vicenza ha detto che: “Le due società hanno caratteristiche industriali similari e complementari, avendo entrambe un brand riconosciuto, consolidato, radicato. Insieme, per fatturato, dipendenti, margine operativo lordo, utile, possono rapprese

Firmata la fusione tra Radio TV Parma e 12Teleducato : In data odierna i Consigli di Amministrazione di 12 Teleducato e di Radio Tv Parma hanno approvato il progetto di fusione delle due società, avviando un percorso che - si legge in una nota - "entro ...

Testimone di Geova rifiuta trasfusione di sangue : salvato grazie alla chirurgia bloodless - : Per questo motivo siamo ricorsi a un protocollo sperimentale: la situazione presentava analogie con pochissimi altri esempi descritti già trattati , 7 in tutto al mondo in 13 anni, , per la ...

Pubblicato uno studio che dimostra la diffusione nell’organismo dell’adrenalina somministrata con un autoiniettore : Facendo seguito a una raccomandazione dell’Agenzia Europea dei Medicinali, una delle Aziende produttrici di autoiniettori ha eseguito uno studio per valutare la distribuzione nell’organismo dell’adrenalina somministrata con il dispositivo che essa commercializza. I dati confermano che, somministrata con questo autoiniettore, l’adrenalina raggiunge il circolo sanguigno e sviluppa l’effetto necessario per contrastare l’anafilassi. L’Agenzia ...

Testimone di Geova operato innovativa senza trasfusione di sangue : Per questo motivo siamo ricorsi a un protocollo sperimentale: la situazione presentava analogie con pochissimi altri esempi descritti già trattati (7 in tutto al mondo in 13 anni), per la ...

Uomo rifiuta trasfusione di sangue perchè Testimone di Geova Video : A Napoli, un fedele #Testimone di Geova di 62 anni ha rifiutato un intervento con la normale tecnica medica perché prevedeva delle innumerevoli trasfusioni di sangue. Il paziente colpito da dissezione aortica è stato dunque costretto ad essere trasportato d'urgenza nell'ospedale di Torino 'Maria Pia Hospital' che adotta delle nuove tecnologie per quanto riguarda le trasfusioni di sangue. L'Uomo nella clinica è stato quindi operato attraverso una ...

TESTIMONE DI GEOVA/ Rifiuta la trasfusione di sangue - operato con la tecnica "bloodless" : Aveva Rifiutato la trasfusione di sangue un TESTIMONE di GEOVA che aveva avuto dei gravi problemi all'aorta. E' stata allora usata una tecnica innovativa studiata apposta per loro(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:14:00 GMT)

Rifiuta la trasfusione di sangue perché testimone di Geova - salvato con la tecnica "bloodless" : L'intervento al Maria Pia Hospital di Torino. L'uomo era stato colpito da dissezione aortica. La tecnica applicata compatibile con il credo religioso del paziente

Operazione al cuore senza trasfusione : Testimone di Geova salvato con la tecnica bloodless : Grazie ad una innovativa tecnica chirurgica che non prevede trasfusioni di sangue, i medici del Maria Pia Hospital di Torino sono riusciti a salvare un paziente di 62 anni, Testimone di...

Rifiuta la trasfusione di sangue perché testimone di Geova - salvato con la tecnica “bloodless” : Rifiuta la trasfusione di sangue perché testimone di Geova, salvato con la tecnica “bloodless” L’intervento al Maria Pia Hospital di Torino. L’uomo era stato colpito da dissezione aortica. La tecnica applicata compatibile con il credo religioso del paziente Continua a leggere L'articolo Rifiuta la trasfusione di sangue perché testimone di Geova, salvato con la tecnica “bloodless” sembra essere il primo su ...

Car2go-DriveNow - L'accordo tra BMW e Daimler per la fusione è vicino : Daimler e BMW sarebbero prossime a un accordo per fondere le loro attività di car sharing a flusso libero, Car2go e DriveNow. La notizia, pubblicata dalla Reuters, parla di trattative alle "fasi finali": secondo l'agenzia, l'intesa darà vita a un'entità societaria unica, controllata da Monaco e Stoccarda come azionisti di maggioranza e comprensiva di asset corollari, come l'app BMW per il parcheggio smart, ParkNow.Accordo a giorni. Se ...

Nel Lazio scende in campo Parisi. Centrodestra in confusione totale : Potrebbe essere Stefano Parisi la soluzione dei problemi del Centrodestra nel Lazio. Potrebbe essere infatti il leader di Energie per l'Italia - già candidato sindaco di Milano nel 2016 quando fu ...