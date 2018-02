sportmediaset.mediaset

: La #Fifa rivoluziona il #calciomercato: verso l'addio alla sessione di gennaio. Agenti e salari: che novità! >… - Sport_Mediaset : La #Fifa rivoluziona il #calciomercato: verso l'addio alla sessione di gennaio. Agenti e salari: che novità! >… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Il presidente Infantino intende regolare anche le commissioni per gli agenti e non esclude un tetto salariale per i calciatori