LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO Su Rai 3 il film | info streaming oggi | 16 febbraio

La FELICITÀ è un sistema complesso - film stasera in tv 16 febbraio : trama - curiosità e streaming : La felicità è un sistema complesso è il film stasera in tv venerdì 16 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rai 3, diretto da Gianni Zanasi con Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron. La trama racconta di Enrico il cui lavoro è quello di far dimettere dirigenti irresponsabili. Ma quando si trova tra le mani il caso di due giovani orfani, la sua vita cambia radicalmente. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...