La discesa temeraria e libera di Michela conquista l' oro Diario olimpico di venerdì 16

(Di venerdì 16 febbraio 2018) È un’Italia nuova, perché firma il primo oro della storia azzurra ai Giochi Invernali nello short track e nello snowboard, due discipline giovani e frizzanti, lontane dai nostri canoni tradizionali. È un’Italia vecchia, perché lo centra con le donne - i pilastri della nostra società matriarcale - due donne giovani e forti, come Arianna Fontana eMoioli. È un’Italia bella, seria, pulita, onesta, volitiva e forte, quella che emerge da PyeongChang, Corea del Sud, e ci restituisce qualche sorriso e tanto orgoglio di appartenenza. Insieme alle sei medaglie ai Giochi. Bidibodibu, Bidibodibu Alzi la mano chi non ha mai saltato, libero, leggero e felice, a piedi uniti sul letto dei genitori, cantando Bidibodibu. I ragazzini che saltano in cielo leggeri di peso e di pensieri sulle tavole della neve fanno lo stesso ...