La Cia Agricoltori Italiani Puglia ritiene buono il protocollo al tavolo latte ma non

Il pomodoro di Pachino schiac Cia to dai trattati Ue. Gli agricoltori : “Raccoglierlo non conviene. La politica ci prende per i fondelli” : ‘Oro rosso’, è così che chiamano il pomodoro di Pachino . Un tesoro conosciuto e apprezzato in tutto il mondo che però vale molto meno dell’oro. Anzi poco o niente, ormai. Così nel suo comune di origine, all’estremo sud della Sicilia, il pomodoro rimane nelle serre. Negli ultimi mesi il prezzo di mercato è sceso vertiginosamente a causa delle massicce importazioni dai paesi esteri. E a Pachino gli agricoltori rinunciano a ...

Difendiamo gli agricoltori dai trattati commerCiali suicidi : di Tiziana Beghin, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Il commercio non deve essere uno strumento per far arricchire qualche multinazionale che sfrutta i lavoratori, ma deve essere uno strumento di prosperità, uguaglianza e progresso sociale per tutti. Ho partecipato all'Agriculture and Food summit 2017 organizzato da Politico a Parigi. Il MoVimento 5 Stelle era l'unica forza politica italiana invitata. Al summit mi sono confrontata con le ...