La «bimba di pietra» e le malattie rare ancora senza nome

(Di venerdì 16 febbraio 2018) La chiamavano la «di», perché le sue articolazioni erano state calcificate da una malattia rara. La piccola Beatrice Naso, 8 anni, è morta a Torino, sei mesi dopo la sua mamma, Stefania Fiorentino, che si era spenta ad agosto, per un tumore. Quella con cui laha convissuto è una patologia sconosciuta, cheoggi non ha un. Quanto frequentemente colpiscono queste? E quali strumenti hanno le famiglie per proteggere i parenti che ne sono affetti? Ne abbiamo parlato con Matilde Valeria Ursini, ricercatrice dell’Istituto di genetica e biofisica (Igb) del Cnr di Napoli. Quante sono le? «Circa 6 o 7 mila, di cui l’80% sono genetiche. Sono, ma poiché sono così tante, la popolazione che ne è colpita è piuttosto vasta: non devono e non possono essere trascurate». Quando una malattia è considerata rara? «Quando la sua frequenza è ...