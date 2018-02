“La ama ancora | me lo ha detto lui” Francesco Monte non si è arreso | Chechu è sua Una

Testo dell’inedito di Biondo “La mia ex chiama” : Adesso chi è? Oh mio dio ancora lei Baby so che mi richiami solo quando lo vuoi fare E quando scazzi col tuo nuovo tipo Baby so che mi richiami solo quando ne hai bisogno E so che ridi mentre prendi le tue medicine Sono le tre del mattino sto su non disturbare Dentro una stanza d’albergo con fuori il cartello Non disturbare Tu non disturbare Fumo e la mia ex chiama, ex chiama Bevo e la mia ex chiama, ex chiama Dormo e la mia ex chiama, ex ...

“Ha urlato per chiedere aiuto…”. Paura e angoscia per Roberto Giacobbo. L’amato conduttore di Voyager ha dovuto affrontare una situazione pericolosa e terrificante : “La mia famiglia in pericolo” : Paura per il noto conduttore di Voyager Roberto Giacobbo. Le sue tre figlie hanno infatti vissuto una bruttissima disavventura, che poteva finire in modo tragico. Le ragazze sono nate dal matrinìmonio di Giacobbo con Irene anche lei autrice televisiva. La primogenita Angelica ha 21 anni e studia Economia e Management alla Luiss, la 19enne Giovanna ha da poco iniziato Biotecnologia all’Università di Tor Vergata mentre l’ultima, Margherita, ...

Einar e Irama ad Amici 2018 duettano a sorpresa durante la lezione di Carlo di Francesco : “La condivisione è molto importante - osservatevi” (video) : Einar e Irama ad Amici 2018 duettano in un mash-up tra i loro singoli. durante l'appuntamento con il pomeridiano di Amici di martedì 6 febbraio, i due cantanti si sono ritrovati ad improvvisare insieme. Aspettando la lezione di Carlo Di Francesco, Einar e Irama hanno intonato i rispettivi singoli Non c'è e Che ne sai, in un duetto che ha coniugato le parti melodiche eseguite dal cantante titolare della squadra del Ferro e il rap del cantante ...

Lavoro - Gentiloni contro Amazon : “La sfida è la qualità - non lavorare con il braccialetto” : Dipendenti di Amazon quasi come robot, controllati con braccialetti elettronici pensati per la produttività. L’idea per ora è soltanto un brevetto del colosso dell’e-commerce, ma ha già sollevato un vespaio di polemiche per i possibili risvolti su privacy e condizioni di Lavoro. Bufera in Italia dove la compagnia di Seattle è sotto pressione per il...

Amazon brevetta braccialetti per monitorare i dipendenti. Scoppia polemica - Gentiloni : “Lavoro sia di qualità” : Un “braccialetto a ultrasuoni” potrebbe consentire ad Amazon di controllare che i dipendenti al lavoro nei suoi magazzini mettano le mani nel posto giusto. Il colosso dell’e-commerce, secondo quanto riferito dal sito di tecnologia GeekWire, avrebbe già depositato due brevetti con questa tecnologia composta da un emittente (il braccialetto, appunto) e da un ricevitore, che permette di rilevare la posizione delle mani su un piano ...

Casamarciano - striscione degli studenti : “La scuola ripudia l’omofobia”. Sindaco contro il preside che lo voleva togliere : È guerra a Casamarciano tra il Sindaco Andrea Manzi e Roberto Valentini, il dirigente dell’istituto comprensivo “Costantini”. Nel paese che per volontà dell’amministrazione si è definito ufficialmente gay friendly, a dividere i due è uno striscione fatto dai bambini della classe quinta della primaria e affisso a scuola in occasione dell’open day: “La scuola ripudia l’omofobia”. È proprio quest’ultima parola ad aver messo in subbuglio un’intera ...

Negramaro : ci sono anche loro nel video del nuovo singolo “La prima volta” : È online il video ufficiale di “La prima volta”, il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’ultimo album “Amore che torni” (senti cosa ci hanno detto nella nostra video intervista). Il video del nostro nuovo singolo #LaprimaVolta è online da oggi. Il secondo capitolo di una storia che vi vogliamo raccontare! Link in Bio Un post condiviso da Negramaroofficial (@Negramaroofficial) in data: Gen 18, 2018 at ...

AMADEUS / “Lavorare e avere dei risultati rende il lavoro meno faticoso” (Superbrain) : AMADEUS nella giuria di Superbrain. Per il popolare conduttore Rai un periodo d’oro che lo vede protagonista assoluto sulle reti Rai sia in access prime time che in prima serata.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 07:17:00 GMT)

Kendall Jenner risponde a chi la chiama raccomandata : “La fama non mi ha aiutato a fare la modella” : Kendall Jenner si rifiuta di essere bollata come raccomandata e ha risposto a chi l’accusa di essere entrata nel mondo della moda grazie alla fama della famiglia Kardashian-Jenner. La top model è cresciuta sotto le telecamere di “Keeping Up with the Kardashians”, nell’ultima intervista realizzata dalla BFF Cara Delevingne per Harper’s Bazaar ha spiegato: “Un sacco di gente mi dice: ‘è così facile per ...

Snowboard - Michela Moioli : “La giornata delle bergamasche! Mi sento bene - dopo le qualifiche è arrivata la tranquillità” : E sono sei! Michela Moioli non smette di stupire e conquista il sesto successo nella Coppa del Mondo di Snowboardcross imponendosi al photofinish in quel di Montafon (Austria). Vittoria eccezionale per la lombarda che può addirittura puntare alla sfera di cristallo, anche se il sogno resta sempre quello a Cinque Cerchi. Queste le parole alla FISI dopo l’arrivo: “Mi sentivo bene ma ero ugualmente un po’ tesa nelle qualificazioni ...

“La strada di casa” – Sesta e ultima puntata di giovedì 14 dicembre 2017. Anticipazioni e trama. : Sesta e ultima puntata, nella collocazione del giovedì e quindi con doppio appuntamento settimanale con “La strada di casa“, la fiction di Raiuno con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Gli ascolti di questa serie sono stati ottimi: partita con oltre il 20% di share ha superato anche il 24%. […] L'articolo “La strada di casa” – Sesta e ultima puntata di giovedì 14 dicembre ...

“La strada di casa” – Quinta puntata di martedì 12 dicembre 2017. Anticipazioni e trama. : Nel martedì sera di Raiuno c’è una nuova fiction, “La strada di casa“, aritcolata in sei puntate, con protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante Dela Rovere, Sergio Rubini, Thomas Trabacchi. Ottimi gli ascolti delle prime tre puntate, con oltre il 20% di share, stasera va in onda la Quinta puntata. La strada di casa Un racconto […] L'articolo “La strada di casa” – Quinta puntata di martedì 12 dicembre 2017. Anticipazioni e ...

Cecilia e Ignazio innamorati : “La gente non è abituata a vedere chi si ama” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai. Ospiti nella puntata di Mattino Cinque di lunedì 11 dicembre su Canale 5, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ribadito ancora una volta...