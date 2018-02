Kingdom Come Deliverance si aggiorna con una patch ma solo su PS4

Alle 21 in diretta con la rubrica Nerding After Dinner : giochiamo a Kingdom Come Deliverance : Si rinnova l'appuntamento con le imperdbili dirette di Eurogamer.it e la rubrica Nerding After Dinner!Il protagonista della puntata di questa sera sarà l'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance. Il titolo è stato già esaminato a dovere nella nostra recensione e, Come ormai saprete, il gioco propone un open world con una storia non lineare e combattimenti impegnativi, il tutto condito da una precisa accuratezza storica che vi ...

Vendite di successo per Kingdom Come : Deliverance : Kingdom Come: Deliverance di Warhorse Studios ha visto divisi critici e giocatori, in quanto questo RPG storico offre un impressionante mondo storico infestato da importanti problemi tecnici. Il gioco ha già venduto 300.000 copie su Steam dal lancio, rendendolo il gioco più venduto sulla piattaforma digitale, secondo Warhorse e a ...

Kingdom Come : Deliverance ha già piazzato 500.000 copie : Kingdom Come: Deliverance, già recensito sulle nostre pagine, ha avuto un ottimo lancio a giudicare da quanto riportato da VG247.com, nonostante i vari bug e i problemi di prestazioni sembra che l'RPG medioevale di Warhorse Studios stia piacendo ai giocatori.Il gioco è uscito solamente 2 giorni fa, il 13 febbraio, e in poco tempo ha raggiunto quota 500.000 copie vendute, 300.000 di queste sono state piazzate in digitale su Steam. Ad annunciare ...

Kingdom Come Deliverance : entro due settimane arriverà una nuova patch per PS4 e Xbox One : L'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance, è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC. Riguardo l'interessante titolo già vi abbiamo proposto la nostra recensione e ora arrivano novità relative alla prossima patch prevista per le versioni console.Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, l'update per le versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come Deliverance arriverà entro le prossime due settimane. A confermarlo è il boss di ...

Alle 22 non perdete la diretta dedicata a Kingdom Come : Deliverance : L'uscita di Kingdom Come: Deliverance è sicuramente tra quelle più interessanti di questi primi due mesi del 2018 e, dell'RPG medioevale di Warhorse Studios, già ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione.Il titolo, che propone combattimenti impegnativi, una storia non lineare, realismo e accuratezza storica, sarà il protagonista della diretta di questa sera.A partire dAlle ore 22 potrete seguire la diretta dedicata a Kingdom Come: ...

Troppi bug in Kingdom Come Deliverance? Ecco quando esce la patch 1.03 : Una nuova patch di Kingdom Come Deliverance, precisamente la 1.03, uscirà tra due settimane, secondo Daniel Vavra. Lo ha detto sul suo account Twitter per assicurare i fan che la maggior parte dei bug verranno risolti al più presto. Ci sono tanti problemi con il gioco in questo momento, è inutile legarlo, ma bisogna star tranquilli, gli sviluppatori stanno lavorando su di essi. Su Twitter, Vavra ha detto che coloro che soffrono di cali di ...

Kingdom Come : Deliverance ha convinto la critica internazionale? : Kingdom Come: Deliverance è un progetto molto particolare e tutti coloro che hanno seguito lo sviluppo e magari la campagna Kickstarter che ne ha permesso la nascita lo sanno benissimo. Presentato in più di un'occasione Come il fratello realistico e senza magia di Skyrim, questo progetto ha dimostrato sin da subito molte potenzialità ma anche delle criticità da non sottovalutare.La nostra recensione ha deciso di lodare le peculiarità del lavoro ...

Kingdom Come Deliverance : pubblicati 20 minuti di video gameplay : Dopo Monster Hunter World il 2018 ci ha già "regalato" un'altra uscita di peso, quella di Kingdom Come Deliverance, l'RPG medioevale di Warhorse Studios e Deep Silver.Come probabilmente saprete, Kingdom Come Deliverance è stato descritto Come un open world concepito con il massimo del realismo, che vedrà i giocatori cimentarsi con combattimenti impegnativi e una storia non lineare. Altra caratteristica fondamentale sarà l'accuratezza storica, ...

Alle 22 saremo in diretta con Kingdom Come Deliverance : Tra le uscite di maggior interesse di questi primi due mesi del 2018 va menzionata, sicuramente, quella di Kingdom Come Deliverance, l'RPG di Warhorse Studios e Deep Silver del quale abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione.Il titolo, per chi non lo sapesse, è un open world concepito con il massimo del realismo, con combattimenti impegnativi e una storia non lineare, il tutto supportato da un'accuratezza storica: nel corso ...

Kingdom Come : Deliverance - recensione : Quando si parla di open world la prima cosa che viene in mente è l'incredibile libertà offerta al giocatore in termini di spazi esplorabili. I grandi nomi associati a questa tipologia di videogiochi si sprecano: basti pensare ai sempreverdi Elder Scrolls, a The Witcher, Horizon o al recente Zelda Breath of the Wild. Questi titoli sono accomunati da ambientazioni fantastiche, dalla presenza di creature immaginarie, dalla magia e tanti altri ...

Kingdom Come : Deliverance si mostra nel trailer di lancio : Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato il trailer di lancio dell'atteso RPG Kingdom Come: Deliverance. Il progetto Kickstarter di successo è in arrivo per PlayStation 4, PC ed Xbox One domani, 13 febbraio, in tutto il mondo.Accanto al video di oggi e al lancio del gioco di domani, Martin Klima, Executive Producer presso Warhorse Studios si rivolge a sostenitori, giocatori, familiari e amici:"Quattro anni dopo la nostra campagna ...