Juve | Higuain | Andiamo sempre avanti ascoltando solo le critiche costruttive

Higuain chiude le polemiche : 'Juventus - andiamo avanti' : TORINO - Trasformare la rabbia in energia positiva. Questo è probabilmente quello che sta cercando di fare Gonzalo Higuain , protagonista nel bene e nel male martedì sera all' Allianz Stadium nella ...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Higuain a Napoli - Pjanic papà - Bonucci : la Juve su Netflix è una figata pazzesca! : Narcos , Stranger Things , Breaking Bad , BoJack Horseman e... la Juventus . Sì, oggi sullo sconfinato mondo di Netflix , casa delle più belle serie del momento, dove trovano posto anche film e documentari, sbarca la squadra bianconera. 'FIRST TEAM: JuveNTUS' . E, in effetti, è la prima squadra ad ...

Iago Falqué : 'Juventus parte della mia vita - non mi manca. Belotti come Higuain' : Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Iago Falqué . Il jolly d'attacco del Torino si racconta nella settimana del derby, a cominciare proprio dal passato alla Juventus : 'll derby a Torino è speciale, come a Genova e Roma. La ...

Bentancur roccia Juventus : «Higuain incredibile. Dybala? La nostra scintilla» : Ne parla ai microfoni di Sky Sport : ' Anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico, l'aria che si respira è del grande classico. Loro sono complicati da affrontare, per questo ...

Juve : Bentancur "Belotti come Higuain" : TORINO, 15 FEB - "Una partita speciale, incredibile: l'aria che si respira a Torino è quella di un grande classico". Questo il derby della Mole secondo Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano ...

Esclusiva Bentancur : 'Higuain non si abbatte per un rigore. Dybala dà tanto alla Juventus' : Quello è il clasico più bello del mondo, una partita pazzesca. Ma ho avuto la fortuna anche di giocare in Italia l'ultimo derby, sono entrato a 20' minuti dalla fine ed è stato bello, anche se ...

Juventus - Higuain : quei 7 milioni di differenza : TORINO - Sbagliare è umano, capita anche ai campioni. Ma chi commette errori, come è successo a Higuain calciando il rigore del possibile 3-1 sulla traversa, deve essere consapevole di poter finire ...

Juve - l'ira di Allegri e il nervosismo di Higuain : le scorie in bianco e nero del dopo Tottenham : Brucia come una sconfitta perché è arrivato in rimonta, ma il pareggio dello Stadium contro il Tottenham non sbarra la strada verso i quarti di Champions. La mette decisamente in salita - anche perché ...

Juve - è maledizione rigori Ma Higuain sbotta : “Facile dal divano di casa” : Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” Continua a leggere L'articolo Juve, è maledizione rigori Ma Higuain sbotta: “Facile dal divano di casa” sembra essere il primo su NewsGo.

