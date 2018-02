JAN MICHELINI Il regista di don Matteo | senza la confessione mi sentirei perso

ilsussidiario

: Jan Michelini: il dono della confessione ha cambiato la mia vita - lino4219 : Jan Michelini: il dono della confessione ha cambiato la mia vita - franco56939151 : RT @AleteiaIT: Jan Michelini: il dono della confessione ha cambiato la mia vita @crederesanpaolo - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Jan Michelini: il dono della confessione ha cambiato la mia vita @crederesanpaolo -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Janè ildi alcune delle storie più di successo della storia della tv italiana, come don. In questa intervista spiega come la confessioen gli ha cambiato la vita(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)