Isola dei famosi | la finta Marcuzzi telefona a Cicciolina | ' Non c' è più la Henger | vieni

Isola dei famosi 2018 - chi sono i nuovi concorrenti?/ Aida Nizar pronta per sbarcare in Honduras? : Isola dei famosi 2018: due nuovi naufraghi arrivano in sostituzione dei ritirati Francesco Monte e Craig Warwick. Tra loro anche la spagnola Aida Nizar?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:37:00 GMT)

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi : "Francesco fumava solo tabacco" : Intervistata da 'Fanpage', l'ex naufraga smentisce le accuse di Eva Henger ma poi precisa "Eva non è una bugiarda"

Isola dei Famosi - brucia capanna : naufraghi all’erta nel cuore della notte : Isola dei Famosi, brucia capanna nel cuore della notte: naufraghi all’erta Gli imprevisti con cui i naufraghi devono fare i conti all’Isola dei Famosi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta a dover fronteggiare un’emergenza improvvisa è stato il gruppo dei peor che, come mostrato al day time di oggi, è stato svegliato nel cuore della notte […] L'articolo Isola dei Famosi, brucia capanna: naufraghi all’erta ...

Max Biaggi : “Ecco perché ho lasciato Bianca Atzei”. La confessione - dopo le lacrime della cantante all’Isola dei famosi - arriva a tre mesi dalla rottura tra i due. Sui social è delirio : I fan di Max Biaggi e Bianca Atzei non si sono ancora rassegnati alla loro rottura e negli ultimi giorni, di fronte alle lacrime della naufraga sull’Isola dei famosi 2018, hanno cercato di dire la loro. Bianca, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo ...

Massimiliano Caroletti Vs Nadia Rinaldi/ Il canna-gate all'Isola dei Famosi : l'attrice ospite di Verissimo : Accuse social da parte di Massimiliano Caroletti ai danni di Nadia Rinaldi rea di aver mentito e non aver confermato la versione della Henger sul canna-gate: "amnesia? E' disonesta". (Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:59:00 GMT)

Isola dei famosi - l'indiscrezione : Mara Venier ha visto Max Biaggi - clamorosa sorpresa in diretta per Bianca Atzei? : Un incontro molto molto sospetto. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi , Mara Venier e Max Biaggi si sono visti qualche giorno fa a Milano e hanno pranzato insieme, trascorrendo qualche ...

Filippo Nardi nudo per Bianca Atzei/ Video Isola dei Famosi - lei lo sfida : “Credi che non ho il coraggio?” : Filippo Nardi nudo per Bianca Atzei: lei lancia la sfida e lui la coglie al volo spogliandosi per andare a pescare. Provocazioni reciproche tra i due naufraghi dell'Isola.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:35:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - chi sono i nuovi concorrenti?/ Paola Benedetto nostalgica - ecco perché : Isola dei famosi 2018: due nuovi naufraghi arrivano in sostituzione dei ritirati Francesco Monte e Craig Warwick. Tra loro anche la spagnola Aida Nizar?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Isola dei Famosi - Paola sente la mancanza di Monte : "Ci penso ogni giorno" : Sono quasi passate due settimane da quando Francesco Monte ha lasciato l' Isola dei Famosi dopo la denuncia choc di Eva Henger e ora Paola Di Benedetto parla di lui con Marco Feri. La naufraga sente ...

Isola dei Famosi - Paola sente la mancanza di Monte : Ci penso ogni giorno : Sono quasi passate due settimane da quando Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi dopo la denuncia choc di Eva Henger e ora Paola Di Benedetto parla di lui con Marco Feri.La naufraga sente la sua mancanza, ma è troppo timida per esporsi. "Si ci penso perché mi piacerebbe riprendere quello che ho lasciato - dice Paola di Benedetto a Marco Ferri durante la notte -. Io ci penso ogni giorno…non parlo di lui perché ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi NUDO e Bianca Atzei ride : https://www.superguidatv.it/wp-content/uploads/2018/02/Isola-dei-Famosi-Filippo-NUDO-avanti-a-Bianca.mp4 Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei e Filippo Nardi, un’intesa speciale? È sotto gli occhi di tutti che tra la cantante sarda e l’ex gieffino britannico c’è una bella intesa e una sintonia speciale. Isola 2018: Bianca Atzei e Filippo Nardi, sarà amore? Sin da subito si è vista una vicinanza tra Bianca Atzei e Filippo Nardi. La cantante ...

Chi è Aida Nizar? Biografia - età e vita privata della possibile concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Aida Nizar? La nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018, probabilmente: il nome della spagnola circola da qualche ora in rete e pare sia la scelta degli autori del reality show per sostituire Craig Warwick, che si è ritirato per cause di forza maggiore. È vero, il nome di Aida non ci dice nulla, non sorprendetevi di non conoscerla: è normale sia così, per questo cercheremo di raccontarvi qualcosa in più su Biografia e vita privata di ...

L’Isola dei Famosi : Filippo Nardi e Bianca Atzei si baciano (FOTO) : Filippo Nardi e Bianca Atzei si sono innamorati all’Isola dei Famosi? Primo bacio tra Filippo Nardi e Bianca Atzei. Difatti, i due naufraghi della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver flirtato per settimane, si sono finalmente baciati nella notte. A pubblicare la foto è stato qualche ora fa il giornalista Gabriele Parpiglia direttamente sul suo profilo personale instagram. Che tra Bianca Atzei e Filippo Nardi sia ...