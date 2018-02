Isola dei famosi 2018 | 2 nuovi naufraghi | Rosa bruciaNadia smentisce Eva

Isola dei famosi : 2 nuovi naufraghi - Nadia smentisce Eva - Rosa brucia tutto... : Aria 'infuocata' all'Isola dei famosi. Alessia Mancini e Rosa Perrotta hanno discusso a lungo dopo l'incendio della capanna dei Peor causato dall'ex tronista di Uomini e Donne. Nuove 'scintille' all'Isola dei famosi 2018, la pace è durata poco. Isola dei famosi 2018 nuovi concorrenti. I nomi dei nuovi concorrenti. Emanuela Gentilin, esperta di reality, che quest'anno conduce su La5 un breve 'contenitore' dal titolo 'Ultime dall’Isola', ha ...

MASSIMILIANO CAROLETTI VS NADIA RINALDI/ Il canna-gate all'Isola dei Famosi - la Henger lancia la frecciatina : Accuse social da parte di MASSIMILIANO CAROLETTI ai danni di NADIA RINALDI rea di aver mentito e non aver confermato la versione della Henger sul canna-gate: "amnesia? E' disonesta". (Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - CHI SONO I NUOVI CONCORRENTI?/ Oltre a Aida Nizar anche Antonella Elia in ballo? : ISOLA dei FAMOSI 2018: due NUOVI naufraghi arrivano in sostituzione dei ritirati Francesco Monte e Craig Warwick. Tra loro anche la spagnola Aida Nizar?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:56:00 GMT)

LITE E INCENDIO ALL'Isola dei FAMOSI/ Video - Alessia Mancini contro Rosa Perrotta : “Se non sei capace...” : LITE e INCENDIO ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018: Video. Alessia Mancini contro Rosa Perrotta. La capanna dei Peor brucia a causa di un errore dell'ex tronista e gli animi si scaldano...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:52:00 GMT)

FILIPPO NARDI NUDO PER BIANCA ATZEI/ Video Isola dei Famosi - ora rischia ancor di più l'eliminazione? : FILIPPO NARDI NUDO per BIANCA ATZEI: lei lancia la sfida e lui la coglie al volo spogliandosi per andare a pescare. Provocazioni reciproche tra i due naufraghi dell'Isola.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Amaurys Perez piange per la famiglia : lo sfogo all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Amaurys Perez in lacrime pensando alla famiglia Nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi 13 andato in onda su Canale 5 ne sono successe di tutti i colori. Difatti c’è stata la furiosa lite tra la ex tronista del popolare dating show di Canale 5 Rosa Perrotta e la showgirl Alessia Mancini. Successivamente c’è stata anche una prova ricompensa per i naufraghi dell’isola del meyor. E in questa ...

Isola dei famosi - la finta Marcuzzi telefona a Cicciolina : 'Non c'è più la Henger - vieni tu' - finisce con un vaffa : 'Ciao sono Alessia Marcuzzi , vuoi venire all'Isola dei famosi?'. La telefonata con Ilona Staller , in arte Cicciolina , non è andata come speravano, o forse sì. A farla, per uno scherzo andato in ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi : "Francesco fumava solo tabacco" : Intervistata da 'Fanpage', l'ex naufraga smentisce le accuse di Eva Henger ma poi precisa "Eva non è una bugiarda"

Isola dei Famosi - brucia capanna : naufraghi all’erta nel cuore della notte : Isola dei Famosi, brucia capanna nel cuore della notte: naufraghi all’erta Gli imprevisti con cui i naufraghi devono fare i conti all’Isola dei Famosi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta a dover fronteggiare un’emergenza improvvisa è stato il gruppo dei peor che, come mostrato al day time di oggi, è stato svegliato nel cuore della notte […] L'articolo Isola dei Famosi, brucia capanna: naufraghi all’erta ...

Max Biaggi : “Ecco perché ho lasciato Bianca Atzei”. La confessione - dopo le lacrime della cantante all’Isola dei famosi - arriva a tre mesi dalla rottura tra i due. Sui social è delirio : I fan di Max Biaggi e Bianca Atzei non si sono ancora rassegnati alla loro rottura e negli ultimi giorni, di fronte alle lacrime della naufraga sull’Isola dei famosi 2018, hanno cercato di dire la loro. Bianca, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo ...