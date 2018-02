Internazionali d' Italia Motocross | Pirelli festeggia i successi di Cairoli e Febvre

Tutto pronto per il nuovo album de Il Volo : le prime anticipazioni tra il pop e duetti sorprendenti con artisti italiani ed Internazionali : L'uscita del nuovo album de Il Volo è sempre più vicina: il trio di tenori italiani è quasi pronto al ritorno discografico, con un nuovo progetto che sarà sorprendente. In occasione del Festival di Sanremo, i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti di Claudio Baglioni nel corso della seconda serata, lo scorso mercoledì 7 febbraio. Durante la giornata, in un'intervista a Il Quotidiano hanno rilasciato diverse dichiarazioni che fanno ben sperare ...

Simest - Cdp - finanzia Internazionalizzazione 65 imprese italiane : Roma, 8 feb. , askanews, Sono 65 le imprese italiane che, grazie a Simest, a breve faranno il loro ingresso sui mercati esteri promuovendo i loro prodotti. La società che insieme a SACE costituisce il ...

Motocross - Internazionali d'Italia : Cairoli - buona la prima : "Chi è nove volte campione del mondo? Antonio Cairoli!". La voce incontenibile dello speaker ha continuato a echeggiare sino a quando il Tony ha alzato per la seconda volta la coppa sul gradino più alto del podio, al termine di una ...

Motocross : Antonio Cairoli all’opera negli Internazionali d’Italia in Sardegna - test per il Mondiale 2018 : Dopo aver conquistato la nona corona nel Mondiale Motocross ed essersi preso 4 mesi di sosta nei quali ha dato libero sfogo a tutte le sue passioni ed essersi sposato con la storica fidanzata Jill a Tofa con viaggio di nozze in Sudafrica, Antonio Cairoli si rivede in sella nel programma di Riola Sardo (Oristano) agli Internazionali d’Italia. Un evento che prevede 3 gare, con tappe anche a Noto (SR) ed a Mantova nelle quali il campione di ...

Motocross - partono gli Internazionali d'Italia : Tre prove consecutive da godersi tutte in un fiato prima di quella che si annuncia come una annata Mondiale coi fiocchi. Benvenuti agli Internazionali d'Italia, che come ormai di consuetudine Off ...

Internazionali d'Italia di Motocross : Cairoli c'è : In MX2 il campione del mondo in carica Pauls Jonass scenderà in pista per la prima volta con il numero 1 sulla tabella della sua KTM e si troverà ad affrontare con ben 62 piloti iscritti in 250, tra ...

Tennis - Chung agli Internazionali BNL d’Italia : Fino a un paio di anni fa, Hyeon Chung faceva il possibile per stare lontano dalla terra battuta. Poi nel 2017 è cambiato qualcosa. Fa... L'articolo Tennis, Chung agli Internazionali BNL d’Italia su Roma Daily News.

Sting e James Taylor ospiti Internazionali al Festival di Sanremo per omaggiare la musica italiana : Comincia a delinearsi la griglia dei grandi artisti internazionali che calcheranno il Teatro Ariston durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2018 (dal 6 al 10 febbraio, su Rai 1), scelti e invitati dal Direttore Artistico e “Capitano” Claudio Baglioni. I primi ad essere annunciati sono l’inglese Sting e il cantautore americano James Taylor, e la vera novità sarà la loro esibizione: entrambi, infatti, renderanno omaggio ...

MTB : svelati tutti gli appuntamenti degli Internazionali d'Italia Series : Gli organizzatori hanno svelato le date italiane dell' Internazionali d'Italia Series, il principale evento nazionale dedicato alla mountain bike Anche nella stagione 2018, la grande mountain bike ...

L'ATP premia ancora gli Internazionali BNL d'Italia : 'Best Fan Experience 2017' del circuito : ... i programmi ludici e di intrattenimento legati al mondo dello sport e della cultura e la varietà di offerte garantite dalla galleria commerciale. Una menzione particolare è stata assegnata anche ...

Claudio Baglioni alla presentazione del 68esimo Festival di Sanremo : "Gli artisti Internazionali non vengono a fare le vacanze qui. Devono cantare in italiano" : La regola di Claudio Baglioni per il 68esimo Festival di Sanremo: artisti internazionali sì, purché cantino una canzone con "una matrice italiana". A sottolinearlo è lo stesso direttore artistico durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse in programma dal 6 al 10 febbraio."Stiamo diramando gli inviti agli artisti stranieri", ha sottolineato Baglioni. Sui contenuti extra musicali, come la presenza di attori ...

Concerti 2018 : il meglio in 30 artisti Internazionali di passaggio in Italia : Il 2018 è appena cominciato, ma l’agenda dei Concerti da non perdere è già molto affollata, anche se è ancora “in progress”. Sono infatti almeno una trentina i grandi della musica internazionale in arrivo in Italia per date uniche, per esempio quella dei Tears for Fears, nuove tranche del tour cominciato l’anno scorso, come quello di addio dei Deep Purple, recuperi come Lady Gaga, legs invernali (vedi alla voce Depeche ...

Maratone 2018 - il calendario completo. Il programma completo delle principali date italiane e Internazionali. Da Roma a New York : Si preannuncia un 2018 davvero molto intenso per le Maratone che come da tradizione si svolgeranno un po’ in tutto il Mondo. La 42km più prestigiosa e conosciuta è naturalmente quella di New York che si disputerà il 4 novembre, la più antica negli USA è quella di Boston che dà appuntamento al 16 aprile mentre in Italia riflettori puntati su Roma e Firenze nel weekend del 7-8 aprile prima delle imperdibili prove di Venezia a Torino in pieno ...