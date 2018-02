Infortunio Kane | problemi ad una caviglia | out nel ritorno con la Juve? Parla Pochettino

calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018)– Harrysta vivendo la stagione migliore della sua carriera. Il bomber inglese del Tottenham ha già realizzato 33 goal in 34 partita: numeri pazzeschi. L’ultima rete il 10 degli ‘Spurs’ lo ha messo a segno nella gara di andata degli ottavi di Champions League all’Allianz Stadium contro lantus. Un goal pesante che ha permesso agli inglesi di riaprire il match, terminato poi 2-2. Lo stessoperò nella gara di Torino ha riportato un problema fisico. La conferma è arrivata sull’account Twitter del Tottenham: “ha riportato una distorsione allanel corso della partita giocata martedì con lantus e sarà valutato domani in vista del match di FA Cup con il Rochdale”. Anche il tecnico degli ‘Spurs’,, ha fatto un punto della situazione svelando che l’attaccante non è in dubbio per il ...