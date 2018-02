Influenza : in Italia 112 morti da settembre - tra cui 11 bambini : Da settembre 2017 il virus dell'Influenza ha provocato la morte di 112 persone, tra cui undici bambini sotto i 14 anni. Lo riferisce l'Istituto superiore di Sanità, sottolineando che ammontano a 588 i ...

Influenza - in Italia 112 morti da settembre : Influenza, in Italia 112 morti da settembre Tra loro ben 11 bambini sotto i 14 anni. I casi gravi sono stati 588 con tanto di ricovero in terapia intensiva. Nell’ultima settimana, la sesta del 2018, sono stati segnalati 12 casi gravi e un decesso. Continua a leggere L'articolo Influenza, in Italia 112 morti da settembre sembra essere il primo su NewsGo.

Mosca vuole Influenzare il voto italiano? "Noi pensiamo alle nostre elezioni" : ... poi le stesse persone hanno iniziato a dire che non avevano detto proprio così".È chiaro secondo Zakharova che si tratta piuttosto di messaggi "per la congiuntura politica interna". Secondo la ...

Influenza in calo - ma ancora intensa : oltre 6 milioni gli italiani colpiti : Influenza in calo, ma ancora intensa: oltre 6 milioni gli italiani colpiti Il numero di casi stimati nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio è pari a circa 620mila Continua a leggere L'articolo Influenza in calo, ma ancora intensa: oltre 6 milioni gli italiani colpiti sembra essere il primo su NewsGo.

Torna l'Influenza suina in Italia : tutti i sintomi Video : L'Italia continua ad essere terra in cui i virus legati all'#Influenza si propagano senza freno: dopo il ceppo che ha messo in pericolo molti Italiani durante l'intero primo mese del 2018, adesso fa il suo rientro nel Bel Paese anche l'#influenzavirus a sottotipo h1n1. Noto anche con il nome di #influenza suina, si tratta di una particolare variante, con cui gli Italiani hanno gia' avuto a che fare all'incirca 10 anni fa: nel 2009, infatti, si ...

'Influenza suina' - milioni di italiani colpiti e due decessi : contagio e sintomi Video : Da circa una settimana non si parla d'altro se non del ritorno del pericolo legato alla diffusione dell'Influenzavirus A sottotipo H1N1, fautore della tanto temuta #influenza suina. Si tratterebbe di un virus gia' noto ai medici di tutto il mondo, in virtù della pandemia che si è verificata nel 2009 e che ha innalzato notevolmente il tasso di mortalita' legato a tale patologia. Il Ministero della Salute ha dunque consigliato di mantenere nei ...

Pericolo Influenza suina - diverse vittime in Italia : i sintomi Video : Nel momento in cui si stava assistendo ad un leggero calo dei casi legati all'influenza, un nuovo ceppo si sta diffondendo in Italia mietendo gia' le prime vittime e registrando un alto numero di ricoveri in ospedale. Si tratta dell'influenzavirus A-H1N1, nota anche con il nome di #influenza suina: gia' quasi 10 anni fa le diverse strutture sanitarie Italiane furono messe in ginocchio dal diffondersi di tale epidemia, ma adesso la mancanza di ...

Influenza : in lieve calo ma ancora intensa - colpiti 5.5 milioni di italiani : Nella quarta settimana del 2018, continua a diminuire il numero di casi anche se il livello di incidenza si mantiene “Alto” con 12,4 casi per mille assistiti: lo ha rilevato InfluNet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’Influenza. Nelle fasce di età pediatrica si osserva una lieve diminuzione del numero di casi anche se rimangono le fasce di età maggiormente colpite con un livello dell’incidenza pari a circa ...

Influenza : Italia - Spagna - Irlanda e Lussemburgo i Paesi più colpiti in Europa : I Paesi europei dove si è registrata una maggiore incidenza dell’Influenza nella settimana tra il 15 e 21 gennaio sono stati Italia, Spagna, Irlanda e Lussemburgo: lo ha rilevato il Centro europeo per il controllo delle malattie, secondo cui stanno circolando insieme i ceppi A e B del virus. L’intensità nel nostro Paese è quindi alta ma al contempo in calo rispetto alla settimana precedente, cosa che indica che il picco è stato ...

L'Influenza ha superato il picco - a letto 4 - 7 milioni di italiani : Roma, 25 gen. (askanews) Per la prima volta dall'inizio della stagione virale L'influenza arretra. Nell'ultima settimana spiega Coldiretti su dati dell'Istituto Superiore di Sanità c'è stato un calo ...

Influenza - picco superato : nell’ultima settimana 790mila italiani malati : L’Influenza allenta la morsa. Nella terza settimana di quest’anno è diminuito, infatti, il numero di casi dopo aver raggiunto il picco epidemico nella settimana precedente, con un’incidenza di 14,5 casi per mille assistiti. L’incidenza si mantiene però ancora ad “alta intensità”, con 13,1 casi per mille assistiti, pari a circa 794.000 italiani a letto. Dall’inizio della sorveglianza epidemiologica, sono ...

In Italia 4 mln a letto con l'Influenza; 1 persona su 2 ignora i fattori di rischio delle malattie reumatiche; spermatozoi 'fiutano' ovocita : ...Mariapia Garavaglia- perché oggi più che mai l'impegno a promuovere e tutelare la salute e l'assistenza sanitaria necessita di una solida e trasparente partnership tra il pubblico e il mondo privato'.

'Tocca alle forze progressiste Influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme' : Il modello europeo di welfare, società aperta e libertà può essere un punto di riferimento in un mondo circondato da incognite imprevedibili", scrive ancora il premier Italiano nel suo intervento ...

Paolo Gentiloni : "Tocca alle forze progressiste Influenzare l'Europa - Italia e Germania devono spingere per le riforme" : "La presidenza in Francia di Macron ci dà una opportunità nuova. Per le forze progressiste il momento di influenzare il destino dell'Europa è oggi. Il contributo delle forze socialiste e democratiche è indispensabile". Lo scrive il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento in vista del Congresso di domenica della Spd da cui dipendono le sorti del governo di coalizione a Berlino, che appare oggi sulle testate del ...