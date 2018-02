Influenza | anno nero | 112 morti di cui 11 bimbi | “casi evitabili con il vaccino”

USA - bimba uccisa dall’Influenza. La madre : “Aveva la febbre a 40° e l’hanno mandata a casa” : USA, bimba uccisa dall’influenza. La madre: “Aveva la febbre a 40° e l’hanno mandata a casa” La piccola, originaria del New Jersey, è la seconda bimba a morire per i sintomi dell’influenza in pochissime ore negli USA. Ed ora i genitori accusano i medici dell’ospedale dove è stata ricoverata: “Ci hanno detto che stava bene […] L'articolo USA, bimba uccisa dall’influenza. La madre: “Aveva la febbre a 40° e l’hanno mandata a ...

L'Influenza di quest'anno è davvero più aggressiva del solito? : Oltre tre milioni di persone colpite in Italia. A guardare i numeri, L'influenza di questa stagione sembra essere più aggressiva di quelle passate

Influenza - allarme infezioni polmonari. L'infettivologo : «Circola un virus B che lo scorso anno si è diffuso meno» : Febbre a 39-40 per 4-5 giorni. Tosse secca, mal di testa e dolore alle ossa. E quando il termometro scende finalmente sotto i 37, rimane una generale spossatezza e stanchezza. E' l'Influenza,...

Influenza - quest'anno rischio infezioni polmonari : Puntuale come ogni anno, anche nel 2018 l'Influenza non ha mancato l'appuntamento congli italiani. In tanti, tantissimi cittadini passeranno qualche giorno a letto con temperatura alta, tosse, mal di testa e tutti gli strascichi che ne suguono. I dati parlano di oltre 3 milioni di persone coinvolte dall'ondata di Influenza. Che quest'anno però presenta una novità: le complicanze batteriche. A spiegarlo al Messaggero è ...

A Pordenone troppe persone hanno l’Influenza e gli ospedali bloccano le operazioni : l’influenza non dà tregua, gli 820 posti letto dell’intera provincia di Pordenone sono tutti occupati e allora la direzione dell’Azienda sanitaria ricorre ad una soluzione d’emergenza, mai adottata in precedenza: sospensione degli interventi chirurgici programmati per liberare disponibilità in previsione del picco del virus, previsto nelle prossime...

L'Influenza di quest'anno è peggiore del solito? : ...di Opportunity La Cina porta piante e insetti sulla Luna I fondali oceanici sprofondano A marzo la Tiangong-1 cade sulla Terra Morto l'astronauta John Young 15 domande sul glutine Home - SCIENZA - ...

Influenza - autorità canadesi : il vaccino di quest’anno potrebbe essere meno efficace : Il capo della sanità pubblica canadese, Theresa Tam, in un’intervista ai media del Paese ha spiegato che l’efficacia del vaccino di quest’anno contro l’Influenza potrebbe essere limitata a causa di un ceppo particolarmente aggressivo di virus A. Al momento, in mancanza di dati, si tratta solo di un’ipotesi legata alla considerazione che nell’emisfero Sud, dove la stagione Influenzale è già passata, si è ...

Influenza : 2.1 milioni di italiani colpiti - impennata tra Natale e Capodanno : Brusco aumento dei casi di Influenza nella settimana tra Natale e Capodanno. Ad essere colpiti cittadini di tutte le età, per un totale di circa 2.168.000 di casi dall’inizio della sorveglianza. Solo nella settimana dal 25 al 31 dicembre, infatti, l’Influenza ha messo a letto 673 mila italiani. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della rete Influnet, diffuso oggi. Il livello di incidenza, fa sapere l’Istituto ...

Influenza/ Boom di casi a Natale e Capodanno a rischio per milioni di italiani : ospedali presi d'assalto : Influenza, il numero di casi in aumento a Natale ma il picco potrebbe mettere a rischio i festeggiamenti di Capodanno: ad oggi 1,4 milioni di italiani costretti a letto, i dati.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 19:21:00 GMT)

Influenza - novemila liguri a letto : il triplo di casi rispetto all’anno scorso : I più colpiti sono i bambini. Icardi: «Il picco a metà gennaio». Un pool di specialisti tiene d’occhio gli ospedali genovesi

Allarme dei medici di famiglia : “La vera Influenza non è ancora arrivata. Ospedali a rischio in vista del Capodanno” : Con questa nuova perturbazione, e con il relativo calo delle temperature, il rischio di contrarre l’influenza è alto. Per questo i medici di medicina generale della Fimmg Napoli lanciano un Allarme e chiariscono che «l’influenza stagionale non ha ancora colpito». Sono infatti in molti a credere che il virus influenzale abbia già fatto il proprio corso nei giorni che hanno preceduto il Natale. «Diversi pazienti – spiegano Luigi Sparano e Corrado ...

Uomini "lamentosi" quando hanno l'Influenza? È perché soffrono davvero più delle donne : 'Amore, mi sento a pezzi'. Durante l'inverno quante volte - se siete donne - avete sentito pronunciare questa frase a uno dei vostri Uomini di casa? E in quanti casi, dopo aver rilevato la temperatura ...

Influenza - la rivoluzionaria scoperta canadese : "Gli uomini stanno peggio delle donne : perché" : Si dice da sempre che gli uomini rispetto alle donne sopportano meno il dolore, si lamentano di più. Ora pare che esista una spiegazione scientifica del fenomeno. Gli inglesi hanno addirittura coniato l'espressione “man flu” per indicare l'esagerazione dei sintomi di influenze e raffreddori tipici d