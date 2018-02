Influenza | 112 morti da settembre 2017 Tra questi 11 bambini

Influenza - in Italia 112 morti da settembre : Tra loro ben 11 bambini sotto i 14 anni. I casi gravi sono stati 588 con tanto di ricovero in terapia intensiva. Nell'ultima settimana, la sesta del 2018, sono stati segnalati 12 casi gravi e un decesso.

Influenza, in Italia 112 morti da settembre Tra loro ben 11 bambini sotto i 14 anni. I casi gravi sono stati 588 con tanto di ricovero in terapia intensiva. Nell'ultima settimana, la sesta del 2018, sono stati segnalati 12 casi gravi e un decesso.