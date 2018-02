Inchiesta rifiuti in Campania | indagato il figlio di De Luca e un candidato FdI

Inchiesta a Napoli : nel mirino rifiuti e voto di scambio : Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un'Inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti e un voto di scambio che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale a Napoli per le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di Napoli, che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L'Inchiesta ...

Inchiesta a Napoli : nel mirino rifiuti e voto di scambio : Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un'Inchiesta che riguarda il traffico di rifiuti e un voto di scambio che sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale a Napoli per le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di Napoli, che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L'Inchiesta ...

Traffico di rifiuti e voto di scambio - Inchiesta sulla politica a Napoli : perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Italia Passariello : Una inchiesta su voto di scambio e Traffico di rifiuti durante la campagna elettorale che vede indagate almeno dieci persone. Nel mirino della Procura di Napoli, che ha delegato le indagini allo Sco e alla Polizia, ci sono alcuni esponenti politici del centrodestra, quasi tutti candidati alle prossime elezioni. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, affiancato dal procuratore capo Giovanni Melillo, e che ...

Inchiesta Stige : in Calabria i rifiuti tossici dell’Ilva : «Noi abbiamo preso, stiamo facendo lo smaltimento dell’Ilva. A Taranto abbiamo preso tutto il trasporto del limo, del materiale. Deve venire qua questo materiale. Ci sono dieci, dodici viaggi al giorno: ho chiamato a lui, l’ho fatto parlare pure con il compare Pino». Si esprimeva così Francesco Tallarico, esponente di spicco del clan Farao-Marincol...

L'Inchiesta I rifiuti tossici - il parroco ucciso - il senatore e l'inventore dell'ecomafia. I misteri della discarica di Borgo Montello : La terra dei fuochi non è un perimetro territoriale, ma un paradigma di sviluppo, che ha come principe cardine la riduzione dei costi di smaltimento nei bilanci delle aziende a danno della salute ...

Inchiesta rifiuti - Regione Toscana si costituirà parte civile : Firenze, 15 dic. (askanews) 'La Regione Toscana si costituirà parte civile a difesa della comunità Toscana per il gravissimo danno subito con la truffa aggravata legata al traffico illecito di rifiuti.

Rifiuti - l’Inchiesta di Livorno : aziende come Fort Knox e know-how da Terra dei Fuochi. “Portami rifiuti non troppo chanel” : Il trucco era lo stesso dei camorristi, il girobolla che trasforma rifiuti pericolosi in scarti inoffensivi. Le stesse aziende, più che capannoni per trattare la spazzatura, sembravano le ville inespugnabili dei capiclan. Gli arrestati di Livorno non c’entrano niente con le attività mafiose della Terra dei Fuochi, ma ne avevano replicato il know-how. Anche la Toscana, e da tempo, ha scoperto che la monnezza è oro. Basta falsificare le ...

Firenze - «I bambini? Che muoiano - non mi importa nulla» : l'intercettazione choc nell'Inchiesta sul traffico di rifiuti : «Ci mancavano anche i bambini che vanno all'ospedale, che muoiano». Così uno degli indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze per traffico illecito di rifiuti, che oggi...