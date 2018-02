In Testimone del tempo di Red Canzian si riscopre il rock con la sorpresa Cantico firmata

Red Canzian racconta "Testimone del tempo" : "Sono tornato alle mie origini" - VIDEOINTERVISTA : Uno spettacolo che racconta la grande musica del mondo. Voglio prendere per mano la gente: per chi lo ha vissuto sarà un ripasso, per chi non lo ha vissuto, l'opportunità di conoscere un periodo e un ...

Harry e Meghan - caccia all'invito. Il campione del pugilato si offre come Testimone : ... secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle, il 19 maggio al castello di Windsor: l'ultimo a farsi scherzosamente avanti è stato, a modo suo, l'esplosivo campione del mondo ...

Cagliari - si è spento l'ultimo Testimone delle foibe. Proprio domani il Giorno del ricordo : Si è spento l'ultimo testimone delle foibe, Proprio quarantotto ore prima del Giorno del ricordo. Aveva 94 anni e viveva a Cagliari il Brigadiere della Guardia di Finanza Angelino Unali, l'ultimo ...

Svelate i primi instore di Red Canzian per Testimone del tempo : tutti gli eventi firma copie : I primi instore di Red Canzian sono finalmente ufficiali. Il conto alla rovescia per l'uscita di Testimone del tempo è iniziato, così come quello per la prima data dell'evento firma copie che l'artista ha organizzato per la sua promozione. Gli appuntamenti con i firma copie sono 7 e inizieranno proprio nel giorno del rilascio del disco, al Mondadori Megastore di Milano. Il grande viaggio di Testimone del tempo inizia quindi il 16 febbraio, ...

EROSTRATO - IL NUOVO UNABOMBER DEL VENETO/ Caramelle con spilli non indirizzate all'asilo? "Nessun Testimone" : EROSTRATO, il NUOVO UNABOMBER del VENETO: chi è il misterioso soggetto che minaccia genitori e bambini lasciando sacchetti di Caramelle con spilli conficcati.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:33:00 GMT)

Marco Columbro Testimone della presenza ufo : Marco Columbro potrebbe presto condurre un programma sugli ufo. Roberto Pinotti, fondatore del Centro Ufologico Nazionale, ritiene “auspicabile il varo di un format, condotto da un valido uomo di spettacolo come Marco Columbro”. Il presentatore si era già dichiarato un…Continua a leggere →

"Tremava tutto - poi abbiamo deragliato" : il racconto del Testimone : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo". E' il racconto di un testimone oculare, Maurizio Lanzani, collaboratore di Rtl 102.5 che viaggiava da Cremona verso L

Milano - sprangate in testa ad un passante/ Arrestato ‘nuovo Kabobo’ : il racconto choc della ragazza Testimone : sprangate in testa a un passante alla fermata del tram a Milano: 32enne del Camerun in arresto, 31enne colpito alle spalle e gravemente ferito. I due non si erano mai visti prima.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

Piero Capuana/ Santone abusava delle 13enni? Testimone smentisce ma per la Bruzzone potrebbe mentire : Piero Capuana, il Santone arrestato con l'accusa di violenze su ragazzine minorenni: la testimonianza di una ragazza che fece parte della sette ma che smentisce le presunte vittime.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Ritratto di Liliana Segre - Testimone della Shoah : Sono ormai passati trent'anni da quando Liliana Segre, classe 1930, ha cominciato la sua missione di ambasciatrice nelle scuole con il nobile e doloroso compito di portare la sua testimonianza dell'orrore della Shoah, la deportazione degli ebrei a causa delle leggi razziali. Deportazione di cui lei e milioni di altre persone furono vittime durante il periodo fascista, il delirio fascista e a cui riuscì a sopravvivere dopo aver perso nel lager di ...

Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi/ Matrimonio vip a Milano : Lapo Elkann Testimone dello chef : Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi, Matrimonio vip a Milano: Lapo Elkann testimone dello chef, presente anche la conduttrice Camila Raznovich, amica della coppia.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:16:00 GMT)

Storia di Liliana Segre - nuova senatrice a vita e Testimone della Shoah : 'Coltivare la Memoria, è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza. E ...