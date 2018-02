In Giappone si celebra la festa delle bambole | tra mistero | tradizione e cultura

Blastingnews

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Si avvicina il terzo giorno del terzo mese dell’anno. E, se per la maggior parte di noi il 3 marzo rimane una data come un’altra, priva di qualsiasi significato particolare, nellase essa riveste un’importanza singolare, almeno per le bambine e per le loro mamme, che si preparano a festeggiare l’Hina Matsuri, ovvero la. In, la comune bambola non è un oggetto poi tanto comune come da noi, ma ha un valore solenne, quasi sacro. A partire dal nome, che si traduce con un sostantivo composto da due ideogrammi: “nin”, persona e “gyo” forma. Ningyo, dunque, sta per “forma umana”, ma non si riferisce solo alla parvenza anatomica. Suggerisce anche l’idea, avvalorata dal credo scintoista, che quella sagoma sia dotata di un’anima, un fiato di vita profuso dalla mano che l’ha realizzata, rendendola quasi umana, anzi capace addirittura di patrocinare ...