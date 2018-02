Immaturi | anticipazioni sesta puntata di venerdì 23 febbraio 2018

Immaturi - La Serie/ Anticipazioni 16 febbraio 2018 : gita in Sicilia per i protagonisti : Immaturi - La Serie, Anticipazioni del 16 febbraio 2018, su Canale 5: i protagonisti andranno in gita in Sicilia e, per tutti loro, scatterà la passione.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Immaturi La Serie quinta puntata : anticipazioni 16 febbraio 2018 : Immaturi LA Serie quinta puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 16 febbraio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Immaturi La ...

“Immaturi – La serie” – Quinta puntata di venerdì 16 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, è diventato una serie televisiva in onda su Canale 5 al venerdì sera. Dopo un ottimo debutto con oltre il 19% di share, la fiction è progressivamente calata fino a sprofondare al 12% nell’ultima puntata trasmessa. Stasera, dopo la pausa sanremene di venerdì scorso, va in […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Quinta puntata di venerdì 16 febbraio 2018. Trama e anticipazioni. ...

Immaturi – La serie - anticipazioni puntata 16 febbraio : ciò che si unisce poi si divide : Torna Immaturi – La serie, in onda venerdì 16 febbraio su Canale 5 a partire dalle 21.15, per la regia di Rolando Ravello. Prosegue la vicenda, inaugurata sulla rete ammiraglia Mediaset il 12 gennaio, con il suo quarto appuntamento; nel cast, tra gli altri, Luca Bizzarri e Ilaria Spada. LEGGI: Raoul Bova e le ragioni del rifiuto a “Immaturi – La serie” Immaturi – La serie, anticipazioni puntata 16 febbraio Pochi ...

Immaturi : anticipazioni quinta puntata di venerdì 16 febbraio 2018 : Immaturi - La Serie Anche Immaturi scappa dal Festival di Sanremo 2018: la prossima settimana, per evitare lo scontro con la quarta serata della kermesse, la serie di Canale 5 non andrà in onda, spostando la messa in onda della quinta puntata al 16 febbraio 2018. Una scelta fatta per preservare il prodotto, che già sta resistendo alla concorrenza di Superbrain con fatica, tanto da essere calato la scorsa settimana al 14.6%; al suo posto venerdì ...

Immaturi La Serie quarta puntata : anticipazioni 2 febbraio 2018 : Immaturi LA Serie quarta puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 2 febbraio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Immaturi La Serie ...