Il sondaggio Swg Non c?è maggioranza | decide il Sud L' anteprima sul Messaggero Digital

sondaggio Swg : centrodestra cala ma resta in testa - recupera il Pd - cresce il M5s : Il centrodestra cala leggermente , -0,5, ma resta saldamente in testa con il 36,7 per cento dei consensi, recupera qualcosa il Pd e sale il Movimento 5 stelle . Mentre gli indecisi sono al 37,3 per ...